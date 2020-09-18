自由廣場》將台灣和一中原則脫勾

維特齊模式：每個國家有權自行解讀「一個中國」代表的意思

◎ 陳世民

八月底捷克維特齊做為歐洲與北京建交國家中第一位訪台的議長，使王毅訪歐時氣急敗壞、口出惡言威脅。維特齊對此說出了北京最擔憂的立場：「訪台沒有違反和中捷外交協定，中國有自己的『一中』詮釋，而每個國家也有權自行解讀『一個中國』代表的意思」。此一說法將台灣和北京的「一中原則」脫勾，應是我國外交部門未來可以努力說服各國接受的立場，或許也是得以突破我國外交困境的關鍵。

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國際社會不全然接受「台灣是中國一部份」的北京立場

北京一再宣揚其「一中原則」是國際共識，但這並非事實。「一個中國」代表的意思，在國際社會並不全然依據北京「一中原則」的三段式定義：世界上只有一個中國、中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府、台灣是中國的一部份。在北京此一定義下，台灣自然便成為中華人民共和國的一部份，而成為各國不應干涉的中國內政問題。然而，世界上不少國家與中國建交時，僅承認北京「一中原則」的前二段立場，對於第三段的「台灣是中國的一部份」，則模糊以對。

例如1970年加拿大和中國的建交公報上，只提「留意到(take note of)中國的（此一）立場」，這模式之後被義大利、智利丶比利時、秘魯、黎巴嫩、冰島、阿根廷、希臘等14國延用。1972年日本和中國的建交公報上，則提「理解並尊重(understand and respect)中國的（此一）立場」，荷蘭和菲律賓也採此模式。而美國、英國、澳洲、紐西蘭、西班牙、馬來西亞、泰國等九國和中國的建交公報上，使用的是「認知(acknowledge)到中國（此一）立場」。上述這些國家均未明言承認北京「一中原則」要求的第三段定義：「台灣是中國的一部份」。尤其是其中包括了美、英二個開羅宣言的相關國家，及放棄台灣權利的日本。至於1971年使北京加入聯合國的2758號決議文，全文未提台灣，僅說驅逐蔣介石的代表，未論及台灣和中國的關係。

讓國際社會支持台灣外交空間的聲音「師出有名」—使台灣和一中原則脫勾

大多國家仍無意和中共決裂，但是近來支持台灣參與國際社會的聲音日益增多。維特齊模式可讓各國了解，藉由將台灣和一中原則脫勾的不同詮釋，支持台灣外交空間，不代表支持北京所謂的的紅線：台獨，各國可以擁有獨立去詮釋「一個中國」的權利。誠如維特齊所言：「訪台不違背捷克的一中政策。捷克採取一中政策，但保留對『一中』的獨立詮釋權，不涉入兩岸爭議，也未限制官員訪台層級；捷克不特別評論北京的『一中原則』，北京也不需涉入捷方的『一中政策』。」這應是我國外交單位可努力去說服國際社會接受的立場。

國際社會應尊重只有台灣人民才有權決定是否接受「台灣是中國的一部分」

「台灣是否是中國的一部分」，在台灣已民主化之後，這已不是歷史、地理或文化的問題，台灣人民才有權做最後決定。國際社會，尤其是民主國家，亦應尊重台灣人民的選擇。過去兩蔣時代，和北京爭取中國的法統地位；馬英九時期堅持包含「一中原則」的九二共識，自然均使得他國難有自行詮釋「一個中國」的空間。近兩次總統大選，都顯示多數台灣人民希望保有自己決定台灣前途的權利，蔡政府應清楚向國際宣示：台灣無意挑戰北京「一中原則」的前二段，但對第三段「台灣是否是中國的一部分」，則希望國際社會尊重台灣人民的選擇權利。支持台灣的外交空間，不必然違反各國認知的「一個中國」。將台灣和一中原則脫勾，使台灣脫離「是中國內政問題」的束縛，應有助突破台灣的外交困境。北京其實也無需將此視為必然是台獨而大動肝火，可以想想過去東西德均加入聯合國，但並無礙日後的統一。

（作者為台灣大學政治學系副教授）

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