新聞線上》比特犬基因的野蠻政權

記者莊榮宏

比特犬兇殘好鬥，動不動就攻擊其他同類，甚至人類，常造成死傷。農委會基於社會安全，昨天宣布將針對這種嗜血犬種，予以禁止飼養、繁殖或進出口。

讀完這則新聞，不知為何，馬上聯想到中共。

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中共骨子裡是比特犬基因，在國內迫害人權，在國際發動鬥犬外交，到處惹是生非。任何個人、種族或國家，只要看不順眼就狠咬，死也不肯放，香港人、維吾爾族、圖博族、蒙古人都因而流下鮮血。

西方國家勸它鬆口，它無恥反嗆「別干涉我內政」；但迫害人權、清洗種族、消滅母語都違反普世價值，這算哪門子內政？這種歪理如果說得通，那屠殺猶太人也算是納粹德國的「內政」了。

幸好，美國正扮演農委會的角色，對比特犬政權進行全面圍堵，中共全力困獸之鬥，兩方廝殺猛烈，值此關頭，台灣當然要站在「農委會」這一邊，尤其台灣被野蠻政權咬過Ｎ次，目前仍在被咬，台美合作，既可助人，更能自救。

圍堵比特犬的大戰略之下，親美本是明智選擇，在台灣卻被搞得很複雜，問題出在統派興風作浪。

統派勢力親共、反美，凡有利中共的，一律支持；凡有利美國的，一概反對。只問立場，不問是非，置黨派私利於國家利益之上，是國家安全、社會安定的最大威脅。

台灣還有一派，既非統派，也非獨派，而是「拒統的中華民國派」，此派認為，中華民國是主權獨立國家，為了保衛國家，他們不惜與共軍決戰；他們反台獨，討厭民進黨，更不想被中共統治，卻不見容於藍營統派，在黨內遭排擠，宛如孤臣孽子。

獨派這一端的光譜，也有一支「台灣優先派」，此派接受國家已是獨立現狀，不以另立國號為必要條件。

台灣優先派、拒統中華民國派和獨派，這三派佔了台灣民意的絕大多數，其共同交集為「反共」。

「不是敵人，就是同志」，三派應捐棄成見，以反共同道相容，只因大敵當前，唯有團結以反共保台為職志的所有力量，才足以壓制統派與中共的狼狽為奸。

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