社論》機會正在台灣的手上

七月底，龐皮歐在加州「尼克森總統圖書館」發表「共產中國與自由世界的未來」演講：若自由世界不改變「共產中國」，它必將改變我們，世界各國及中國人民應與美國合作，促使中國共產黨改變行為。（法新社資料照）

鄧小平總設計的改革開放，到了習近平已經走入死胡同。經濟成長力道，因為美中貿易戰而下滑，習近平坦言「一些關鍵技術受制於人」，意味著竊盜經濟模式無以為繼。從江澤民到胡錦濤，威權主義軟化徵兆，也被數位極權統治淹沒。軍事外交，韜光養晦變臉為戰狼外交、四面樹敵。危機累積之中，習近平的反應是加強黨的控制，進而邁向個人定於一尊的地位，鄧小平以來所謂的集體領導、接班梯隊、任期限制，悉皆「北朝鮮化」。中國，已從國際的機會變成風險。

本月十二日，阿富汗政府與神學士組織首度直接談判。龐皮歐在開幕儀式表示，阿富汗人民確定自己的政治制度，但美國認為民主與政權輪替運作得最好。再早的七月底，龐皮歐在加州「尼克森總統圖書館」發表「共產中國與自由世界的未來」演講：若自由世界不改變「共產中國」，它必將改變我們，世界各國及中國人民應與美國合作，促使中國共產黨改變行為。他批評習近平是「破產的極權主義意識形態的真正信仰者」。可見，華府的民主戰略，正在重新向國際鋪陳，這對民主台灣是否極泰來的風向轉變。

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一九七○年代末期以來，與中國交往、以經貿改變中國、普世價值退位，成為民主國家對中政策基調。自此以後，鄧小平路線、尼克森主義東西合璧，模塑了當今世界格局。然而，雙方的致命缺點，層層堆疊為眼前的國際風險。鄧小平，改革開放，政左經右，江澤民、胡錦濤、習近平接踵於後，經濟超英趕美是主題，政治改革議題頂多只聞樓梯響。不過，隨著世界工廠、中國市場的形成，民主國家似乎以中國的經貿國際化為足。因為這樣的中國，至少具有可預測性。

但隨著中國銳實力上升，社會力量的崛起遭到強控制，以經促政的想像淪為空想，國進民退是現在進行式。這種惡性發展，以及，對外追求霸權，可以說是同時並行的二重奏。習近平，內部權力鬥爭清理戰場之後，開始對外耀武揚威，企圖將西太平洋、南海納入勢力範圍，進而挑戰美國霸權地位。這樣的習近平，遇上那樣的川普，既是偶然也是必然。兩者經過短暫蜜月期，川普猛然發現「改變中國」竟成了「中國即將改變世界」，美國協助中國發展，國力卻遭中國耗損，「千人計劃」等明偷暗搶，便是著例。

龐皮歐在上述演講號召：「自由世界必須戰勝這個新暴政」。觀諸北京的竊盜經濟、戰狼外交、黷武行為、維吾爾再教育營、西藏佛教中國化、內蒙古漢語教學、香港國安法、武統台灣論等，習近平「新暴政」，確實已成國際的不定時炸彈。遭開除黨籍的前「中共中央黨校」教授蔡霞直指：中共政權的合法性早已不存在，若中國真的想進入現代文明社會、走向現代民主政治，那就要「去習」、「非共」、「變革」與「和平」。另一位被捕的紅二代任志強，則批評習近平是 「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」、「誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡」。中國與國際的共同敵人，以此形容習近平，一點也不為過。

一九八九，天安門事件。二○一○諾貝爾和平獎得主、零八憲章主要起草人劉曉波，被關押至二○一七病逝。中國人民的民主欲求，民主國家並未積極回應。直到二○一七年四月，川普在海湖莊園接待習近平，形同中國嘉年華會的尾聲。該年底，川普的首份國家安全戰略報告，重新定位中國為戰略競爭對手。此後，以交往、經貿改變中國的戰略思維，快速轉軌到今天的美中全面性衝突。雖然中國銳實力不可小看，但將近兩年來的彼消此長，證明了歐巴馬以前的綏靖政策，只是助長了北京追求霸權的意志。

如今在川普反擊下，習近平對科學家座談會坦言，農業、工業、能源、生物醫藥仍不如人。不如人之處，恐怕不只這幾個領域。日前美國駐中國大使布蘭斯塔德傳出離職，這是否美中衝突進一步升高的徵兆，值得觀察。而台美關係，除了正式建交之外的全面性提升，台灣宣布放寬進口美豬美牛之後，台美高階「經濟與商業對話」將於週五舉行，國務院高層官員來台主持之傳言甚囂塵上。國際風雲變色，民主與獨裁對抗漸成主軸，兩岸對比因之也互有增減。在防疫成功故事之後，創造另一個更大的成功故事，機會正在台灣的手上。

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