自由廣場》美國野火 謠言等三大問題

◎ 楊永年

美國繼新冠肺炎疫情、「黑人的命也是命」的大規模抗議，最近西部加州、奧勒岡州與華盛頓州等三州野火肆虐，目前累積有三十餘人喪生；甚至煙塵已吹到美東，影響紐約與華盛頓特區的空氣品質，更燒出了以下三大問題：

一、大規模撤離問題：各州已撤離數萬居民，而奧勒岡州可能要撤離的人數將達五十萬人。大規模撤離除了交通風險（是否塞車、是否有足夠加油站或油料，以及是否安排緊急醫護等），安置的地點也可能存在問題，包括群聚感染。如何找尋全安地點，安置龐大的災民，並防範疫情擴大，對政府是很大的挑戰。

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二、謠言處理問題：據媒體報導，奧勒岡災民在謠言（主要是社群媒體）影響下，使得有些居民拒絕撤離家園。謠言指稱野火係反法西斯主義運動（Antifa）所為，並說Antifa會趁火打劫。州警與消防為了救災已相當忙碌，又須撥出時間闢謠，不得不公開央求民眾，不要再撥電話求證有關Antifa的相關謠言。更麻煩的是，川普總統在推特推文譴責Antifa暴徒破壞競選活動，形同間接承認Antifa的存在，讓前述奧勒岡州政府（警察）的闢謠工作更為艱辛。

三、社會信任問題：謠言之所以迅速擴散，和社會信任有關。所謂社會信任，廣義而言包括民眾之間、民眾對政府，以及民眾對其他社會團體的正面感受。就因為災民對社會存在不安全感，特別是野火（災難）讓他們感到無助。雖然警察與消防機關不斷闢謠，但似乎難以有效阻止謠言繼續擴散。這固然和社群媒體的普及有關，但也和美國長期以來，民眾不希望政府對他們生活有太多干預有關。問題在於，若社會信任解體，可能進一步造成政府（或民間）救災困難的惡性循環。

台灣過去並沒有大規模撤離的案例或經驗，設若發生，我們是否有能力因應，值得（防）救災體系相關單位重視。同時必須關注與進行準備，大規模撤離過程中，社群媒體可能產生的「謠言」或「假訊息」如何因應（而這問題過去已經發生，未來可能在大型災難中發生），並做好整備。

（作者為成功大學科技治理研究中心主任）

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