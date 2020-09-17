自由廣場》 盧王炒作假議題 又來考驗台中市民

◎ 林尚榮

據報導，台中今年前七月用電量已躍居全台第一縣市，而中火發電量已低於台中市用電量。新聞引來關注，因為當初盧市長的競選主軸之一就是「中電北送」；「中火長期發電給台北人用，燒出來的髒空氣卻是台中人的肺在用」。

去年十二月，盧開罰中火三百萬元，並要求中火燃煤量減到一一○四噸。台電聲稱不可能，因為中部地區去年一至十一月有八成時間需要靠外部地區供應。按，台電所指中部地區，除台中市之外，還包含苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣；而八成時間不是八成電力。

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聯合報當時報導《中火1104萬公噸生煤不夠用？ 王明鉅：真相是中電必須北送》，王是台大醫院前副院長，韓國瑜的能源顧問，常扮演能源專家，肯定核能，不認同台灣離岸風電。

真相呢？更早之前即有答案。去年二月十五日，環境資訊中心記者陳文姿報導《中電、南電都「北送」？ 五張圖表打破區域電力供需迷思》指出，根據台電資料，二○一七年北部電力缺口高達一百三十六億度，近幾年南電北送電力平均每年一百三十四億度；由此可見，挹注北部不足的是南部，不是中部。除了整年度北送的淨電能量外，在不同時段，也有北電中送、南送的時刻，整體而言，大部分的時間各區電力其實是相互依賴的。

工研院「懂能源」團隊從二○一八年六月底起，抓取台電每天即時公布的「今日電力資訊」，整理成圖表，在陳文姿報導出爐之前的八個月期間，中部已經有不少時段的用電已大於供給，顯示部分時段中部區域仍需其他區域的電力調度支援。

綜合以上資訊，中火供不應求（中市需求）是可預見的，證明中電北送從一開始就是假議題，藍綠民代或不做功課、或見獵心喜，就隨「燕」起舞的太多。

盧秀燕說，台中市用電量高是因為經濟發達，但政府該給我們乾淨的電、健康的電，而不該是用煤電，（煤電）是目前全世界最落後的發電方式。

政府給乾淨的電，不就是蔡政府目前大力推動的？但能源結構的轉型，不是自動販賣機，投幣下去，東西就掉下來。目標在二○三○年前淘汰百座舊式燃煤電廠的日本，現共有一百四十座燃煤發電，占總發電量近三分之一，是第二大發電方式，僅次於三十八％的液化天然氣；而日本迄今仍有十多座燃煤電廠興建中。

盧的說法，再次考驗台中市民的智慧。

（作者為上市公司高階主管）

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