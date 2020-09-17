自由廣場》（金恒煒專欄）「兵凶戰危」與台灣人王金平

前立院院長王金平代表中國國民黨參加「海峽論壇」，其實是一齣精心編寫劇本中的一個戲碼，而且這個出場的角色，由台灣人王金平扮演，確是細心考量下的不二人選。戲還在熱火朝天的宣傳期間，卻沒等開鑼就匆匆「謝謝收看」地下片。王金平耗損了他最後的「剩餘價值」，但是重創的則是馬英九們及中南海的那班人。

「海峽論壇」的破局，起因於中國央媒「海峽兩岸」主持人李紅的一句話：「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」。「這人」就是「台灣人王金平」，透露的是中國當局對王金平領團訪中大計畫的核心意義。中國費盡心思與台灣藍營中的紅軍兩邊套好招式，要殺殺所謂「台獨」囂張勢力的氣焰。「央媒」放話不僅是讓「厲害了，我的黨」增益其所不能，同時又可安撫十四億玻璃心。

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中國為什麼要玩這場戰爭遊戲？答案就在「兵凶戰危」四字。中國極盡挑釁的軍事行動，如軍演啦、發射導彈啦、軍機繞台啦，號稱火箭飛掠台灣上空啦……，目的就在製造「兵凶戰危」的氣氛。問題是，武統牌是中國的壓箱寶，即使一使再使，台灣卻「歲月不驚、庭園靜好」，沒有一絲一毫的驚恐，反而與美國交流日密。所以王金平訪中「求和」的重要，就在於使「兵凶戰危」有下台的階梯。

一個巴掌拍不響，這齣戲沒有台灣內部動員成不了局。台灣的內應可以依時序勾勒，真相就無所逃於天地間了。

先是八月十日，馬英九擲出「首戰即終戰」的匕首，二十二日又砲聲隆隆地推出「不安全會議」；馬英九、蘇起們巴拉巴拉的口水，不過就是釋出「台海兵凶戰危」六個字而已。

從十日到二十二日，有兩個關鍵點。

一個是十四日。王金平求見總統，據報導王有向總統透露將代表國民黨出席「海峽論壇」的口風。王金平移步總統府，是在馬英九「首戰」說後的第四天，是在黨主席江啟臣面邀王金平率團訪中的前半個月。所以王金平參一腳，顯然遠比黨主席出手早很多。

另一個是八月二十日，中國「央視」發表評論，強調解放軍一旦決定武統，「首戰即終戰」。「央媒」與馬英九同一口徑、同一用語，到底誰是主誰是從？誰是始作俑者？誰聽命誰？至少馬英九們是共犯，賴不了啦。

最後還有兩點。首先，到底哪一方是導演？馬英九之外，是否另有駐台的中共地下司令？國安局要好好調查！至於王金平的角色令人好奇，到底他是局內人？介入有多深？中間牽線人是誰？當然，不能排除馬英九是推手。問題是，王、馬形同水火，難道為了「統一戰線」就前嫌盡棄？

好在、好在，藍紅／紅藍聯手恫嚇台灣破局收場。「兵凶戰危」，嗚呼哀哉；如此而已。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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