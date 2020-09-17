自由廣場》210枚東風11才能癱瘓清泉崗

◎ 陳國雄

中國解放軍東部戰區於十四日發布消息，透露夜間模擬試射東風十一飛彈（DF-11）。東風十一準確度的誤差範圍大約兩百公尺，稍具軍事常識的人都知道，發射的砲彈或是飛彈彈頭，如果誤差範圍超過二十五公尺以上，遭受攻擊的目標建物或設施，除了可能受到砲彈碎片波及，想要摧毀目標本身，簡直就是妄想。

而根據美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的報告，如果誤差四十公尺的飛彈，需要一五五枚才能癱瘓一座機場。根據我國「國防管理學院資源管理及決策研究所」發表的報告指出，東風十一與十五飛彈的精度不佳，若要重創清泉崗基地規模的跑道，達到無法使用的地步，需要二一○枚飛彈。

請繼續往下閱讀...

然而我國早有籌建搶修機場跑道的機具設備，平時進行實際操演，並律定兩小時三十分鐘內必須完成一處彈坑搶修的規範，以便在最短時間內恢復最小起降之跑道。

根據美國國防部最近發表的中國軍力報告，中國擁有這類短程彈道飛彈六百多枚。反觀台灣也擁有四百多枚的「天弓二Ｂ」地對地飛彈，射程約五百到六百公里，可以用來還擊中國。其實這種短程彈道飛彈的攻擊，只是戰爭中互相傷害的戲碼而已，並非勝負關鍵。台灣強大的防空、制海和反登陸戰力，才是持續確保國防安全的可恃戰力，但前提是全民捍衛國家的抗敵意志。

（作者為前台灣安保協會研究員，台中市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法