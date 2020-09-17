自由廣場》平議「下課不得管教學生」

◎ 陳啟濃

教育部新訂的兩項學生輔導管教辦法的爭議，包括老師對學生的處罰，經學生異議，老師應調整或停止，以及除非特殊情況，教師不得於學生下課時間實施管教措施。本來是好意為了提升國家的人權形象，應符合世界兒童權利公約的規範，卻造成許多老師的反彈。

先就第一項來說，老師對學生的管教，到底學生有沒有權利自我救濟？如果考慮到學校是教育的場所，凡事要講道理，而不是比誰的權力大，誰就一定是不容挑戰。筆者擔任校長時，就有教師工會的幹部，公然拒絕學校的交通導護工作。既然老師都可對校長的處置質疑甚至挑戰，學生都還在學習當中，更需要老師的多方呵護與指導，有意見，也是自我學習成長的方式，老師應有雅量接受。

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當然，每所學校每個班級都有不容易管教的學生，這就需要整體學校輔導機制的介入關心，老師大可不必單打獨鬥。行政人員本來就有責任協助老師，做好訓輔工作。

再談下課時間的管教。有老師模糊焦點說以後下課學生行為出問題，都沒有責任處理了；甚至說既然下課都不能管教，那以後就沒有管教學生的義務了。法律素養不足可原諒，但若受到偏頗意見的影響，就很不應該。

我們當學生時很討厭遲到的老師，尤其是既遲到又晚下課的老師。因為短短的十分鐘下課時間，應該留給學生休息、聊天、動一動、喝水、上廁所。如果老師剝奪學生下課時間，就好像侵害了學生的基本生理需求，這是他們的基本人權。事實上，教育部也有規定特殊情況，幫老師解套，教育部也應該會尊重老師，不會管太多細節。

老師實不宜把新的辦法視為洪水猛獸，應該要有同理心的包容器度，這是身為老師很重要的特質。教育部考量的是國家整體教育的發展以及國際社會的期待，這兩項新辦法的方向基本上是正確的，現在教育部已經允諾會再檢視、修正條文，有關實施的具體作法，大家就可以好好談談，務實訂出雙贏的做法。

（作者為校長轉任老師中，南投縣民）

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