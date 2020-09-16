社論》擴大台灣共識 反擊分解運動

國民黨全代會回歸九二共識後，江啟臣委請王金平率團參加海峽論壇。孰料，中國官媒稱：「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和。」台灣一片譁然，國民黨滿臉豆花，道歉不可得，該黨遂決定缺席。前代理主席林榮德，也在各方責難下，取消個人參加行程。國民黨連黨內都物議紛紛，有些基層、民代罵得比外人兇。此一不知故意或意外的插曲，讓大家看得更清楚，國共兩黨自認有共識，乃是美麗的誤會。對「求和」如此敏感，顯示其實國民黨跟台灣社會交集更大。

老共統戰台灣，目的是孤立主要敵人、拉攏次要敵人，加上「內應」形成聯合陣線。主要敵人，目前是民進黨等台派團體、小英政府。次要敵人，目前是國民黨、民眾黨等風派團體。「內應」，則是新黨、統促黨等鐵桿深藍。台灣是民主國家，今年各種選舉可以看出，主流民意越來越傾向台灣優先，國民黨、民眾黨等政治板塊正在縮小。但是，政黨輪替的可能性，仍有機會重演二○○八的戲碼，如果本土政權得意忘形，一中政權班師回朝，促統暴衝升級版，主權在民可能徹底顛覆。

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基於意識形態或個人利益，有人利用民主法治的保護傘，至中國敵營騙吃騙喝、充當買辦，這是台灣國家尚未正常化的業障。國安五法、反滲透法，皆屬必要，否則台灣將四分五裂。這次「求和」破局，民眾黨、新黨依舊在彈交流的調子。而面對中國的分化策略，最佳的反擊並非加深內部鴻溝，而是擴大內部的共識基礎。老共的法寶，不是敵人便是朋友，我們更應該把自己人的範圍擴大，對內競爭跟同仇敵外要分清楚。固然，有些政黨高層，骨子裡就是要「求和」、「要飯」，但黨的基層與支持者，卻是腳踏實地生活在台灣。

或許，由於國家不正常，他們對「台灣（台澎金馬）獨立」（不論甚麼名義）存疑，但他們當中大多數支持「獨立的台灣（台澎金馬）」，拒絕淪為香港第二。為了捍衛「獨立的台灣（台澎金馬）」存在與尊嚴，大家應該尋求價值與行動的交集。內部共識不斷擴大、強化，不論是文的武的中國威脅，台灣也才有免疫力、抵抗力。反之，北京最期待的莫非是，它的統戰皮鞭所到之處，台灣內部便為之裂解，只看到北京人為製造的差異，而看不到其他更自然的共同點。北京的戰略目標，就是讓我們陷入無止盡的分解運動，最後以最低的代價併吞台灣。

長期以來，台灣一直存在一個怪現象，有人不惜熱臉貼冷屁股，向北京乞討共識而不可得，卻對內部的求同存異興趣索然。雙城論壇、海峽論壇，好像捧在手心的易碎花瓶，呵護唯恐不及。反倒是，攸關台灣戰略突圍的放寬進口美豬美牛，執政時力主開放論述的政黨，坐上在野黨的椅子便冤冤相報。可以在雙城論壇、海峽論壇跟敵人談共識、一家親，卻視命運共同體的選舉對手如寇讎。那些人，對「求和」一味怪罪中國官媒相關當事人，不敢問責決策的北京高層，而對台灣的民選政府動輒無限上綱，如此雙重標準，其實就是北京標準。

儘管如此，當北京企圖用政治漩渦將台灣內部的離心力極大化，有識之士尤需設法加大向心力，像桶箍那樣善用台灣共識把國家凝聚起來。近年來，本土政權的國家論述，從中華民國是外來政權，民主演進到中華民國台灣，這種曲線前進引起部分鐵票不滿，卻也為尚未正常化的國家減少內耗。維持「獨立的台灣（台澎金馬）」大多數人有志一同，中華民國或台灣皆受益於這種民主屏障，而且這種共同感也激發更多人質疑一中論述。而台灣穩健維護獨立現狀，獲得的國際助力則明顯增加，這對擴大台灣共識的基盤，利弊得失，不言可喻。

家有內訌，難以維繫，此話尤其適用於台灣。現實政治，「一切以勝選為最大考量」，是以，對台灣的離心或向心，不能完全委諸政治人物的良心。還好，台灣有民主，主權在頭家手上。如果越來越多的公民覺醒，透過大小選舉與日常監督，一如近日對「求和之旅」之怒吼，督促政客、政黨向主流民意看齊，那麼，一次一次的選舉，就會成為擴大交集的公共平台。反之，假使民意被民粹綁架，擅長煽動的政客笑傲江湖，加上來自北京的統戰分化，民意板塊將日益畸零化，台灣共識遭裂解，九二共識、一中共識乘虛而入，香港下一個是台灣，不幸的預言可能自我實現。

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