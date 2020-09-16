自由廣場》自陷風險的法律究責夠清楚嗎

◎ 吳景欽

南投武界壩閘門故障放水致溪水暴漲，造成四人死亡悲劇。有關死者家屬可否請求國家賠償，引發社會議論。惟以現行法制，凡此究責都有一定的法律限制。

就刑事究責來說，台電當日輪值技術人員，本就負有閘門正常運作義務，若未能及時發覺故障，並立即通報及採取必要警告與迴避災害措施，因此造成人命死亡，就得對之為刑法第二七六條的過失致人於死罪之究責。惟須注意的是，在水壩下游區域若已有禁止逗留與戲水等的警告標示，而遊客不顧警示而進入，就屬自陷風險的行為，因此到底該由輪值員工負責，抑或屬於個人必須自我負責領域，就會產生疑問。

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尤其若造成閘門故障的原因，如電纜線老舊、年久失修、設計瑕疵等，致非輪值人員所能加以排除，也就是說，就算行為人確實履行必要的預警與迴避措施，但死亡結果卻仍發生，則這樣的注意義務就屬無效義務，行為人的疏失與死亡的因果關係就會被切斷，致落入刑法所不罰的過失未遂之範疇。

惟就現實面而言，閘門故障放水致死原因，往往夾雜水壩本身瑕疵與人為疏失，很難有絕對性。就算有人必須對死亡結果負起刑事責任，若僅針對基層工作者，而不對上層的監督者、經營者究責，實有失公允。

國賠部分，因水庫具有公共性，故武界壩只是委由台電公司管理的公共設施，若因管理欠缺致人民生命受到損害，依據國家賠償法第三條第二項，國家仍應負起賠償責任。惟去年底國賠法修正時，第三條第四項規定，於開放之山水域等自然公物內之設施，管理機關已就使用該設施為適當之警示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，得減輕或免除國家的賠償責任。故在水庫下游，已豎立警告與禁止遊玩等標示，若民眾自冒風險進入，因此所造成的結果，國家就有不負賠償的正當化理由。惟所謂警示的適當與否、危險性活動程度等，仍屬不確定的法律概念，將來若協議不成而走向法院，肯定也有很大爭執。

（作者是真理大學法律系所副教授）

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