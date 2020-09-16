自由廣場》香港蝴蝶效應 正向全球擴散

◎ 張昭仁

去年六月前可能沒有人想到香港會走到今天這種地步，香港人只是單純想要維持法治自主，也就是中英簽定下的五十年不變的承諾，五十萬人、二百萬人上街頭訴求「反送中」，要求港人依香港法律審理，不得送中國審理。律師、醫務人員、會計師與公務人員輪番上街訴求，接著年輕人上街頭，從大學生、高中生到國中生逐步擴展開來。而意外的是，事件不只未得到港府合法回應，港警更以暴力鎮壓，讓問題急速惡化，到今年七月北京共產中國乾脆直接介入，頒佈國安法，接管香港，任何官方認定有問題的人就直接拘捕搜押，香港進入人人自危，紅色恐怖時代。

香港的知識份子與年輕人，有人流亡海外，有人固守家園，不論是流亡或固守，處境都備嘗艱辛。香港問題急速惡化至此令人意外，但港人失落了嗎？那可不見得！因為香港問題的蝴蝶效應正在全世界發酵，共產中國正為摧殘香港暴行付出代價，勝負仍在未定之數，香港年輕人的血並沒有白流！

請繼續往下閱讀...

香港是個國際化的自由城市，對港人殘暴讓共產中國的血腥行徑攤在世人眼前，這個蝴蝶效應正從亞洲，擴散到美洲與歐洲。在亞洲，台灣年輕人首先眼睜睜的看著香港警察對年輕人的惡毒攻擊，一年前還是優良傳統的皇家警察，今天卻粗暴壓制上街買文具的十二歲年輕小女孩，手段比黑道還令人不齒，香港年輕人的處境驚醒台灣年輕人，統一的下場就是如此不堪，台灣年輕人再也不可能與中國有一統的可能。其次是日本，日本人原本一廂情願的與中國共榮共存，看到中國政府對香港人的殘暴，在日本高人氣的廿三歲女生周庭遭受拘押，也讓他們意識到共產中國的真面目，沒有堅實的國防，難保哪一天不被鐵蹄摧殘。

美洲呢？基於自由民主價值，美國自然無法置身事外，美國已取消獨立關貿的地位，對香港官人進行制裁，可以預期的未來將有更多的經濟制裁。歐洲呢？歐盟的輪值德國外長當著王毅的面，要求中國停止港版國安法，立刻恢復立法會選舉。

中國在香港議題與世界各國最大的爭議點在於對國際合約落實執行與二次大戰之後住民自決的文明思潮。中國完全不理會中英聯合聲明的約束，也完全踐踏二次大戰後住民自決的思潮，只要它可以染指，所到之處不管土地或是子民都是天朝所管，這種共產帝國侵略的思維可能是隱藏在香港問題背後，文明世界要面對處理的真正問題。

對照昔日的東方之珠，今日香港處境確實令人同情！但可以憂傷，卻勿絕望，站在自由民主與住民自決思潮的正確一方，文明世界不會任其孤單失望，放眼歷史，當年德國納粹橫霸一時，如今安在？

（作者是會計師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法