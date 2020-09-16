自由廣場》（林保華專欄）中共已是一列屍速列車

央視《海峽兩岸》主持人李紅一句「這人是來求和」的，讓國民黨與王金平下不了台，拒絕出席海峽論壇，中共統戰受挫。只要王金平去了，無論從什麼角度，中共都可以大做文章。北京之錯，按照他們的術語，就是「跟不上形勢」，還以為可以對台灣，至少對國民黨呼風喚雨。

李紅主持該節目十七年，即使家人坐牢，都文風不動。她憑的是什麼？除了政治正確，就是後台。「求和」說當然來自後台。國民黨摸不清她的後台，然而只要了解央視是中南海的後宮，那就不難明白了。

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中共三大法寶之一的統戰，就是通過接觸才能進行。所以中共的統戰部門、情報部門往往以「聯絡」冠名。因為只有聯絡接觸，對方才會傾聽你的口蜜腹劍謊言，才能授受賄款或變相行賄。這次為紅顏而犧牲對國民黨統戰，顯示中共內部各自為政，毋視大局。豈止與台灣，與全球也瀕於斷鉤的危機。美國駐北京大使掛冠而去，又是一個訊號。

美國為斷鉤做了許多事情，最明顯的是政治上退出聯合國人權委員會與世衛組織，經濟上重組供應鏈，軍事上兩軍對峙，還不惜停止來自中國的學生簽證等。這也是為何中國外交部長王毅要發表三萬字的求和文章。只是文章毫無誠意，推卸一切責任，而且行動上繼續加劇衝突。因為主導中國的還是習近平。

中共內部不是沒有明理之士，只是都受到打壓。中共中央黨校教授蔡霞提出「去習、非共、變革、和平」八字，任志強也長篇大論批判，然而即使他們是紅二代也沒用。因為中共這個獨裁體制，馬屁精大行其道，沒有自下而上的彈劾機制。「去習」都困難，遑論其他。

美國對中共的科技制裁已經斷了中共強軍路線。習近平最近主持科學家座談會發出了面臨許多關鍵技術問題的哀嘆，因為發射火箭多次失敗無法掩飾。這時他才發現「厲害了，我的國」原來是一場強國春夢。但是他不會清醒，還停留在「自力更生」的夢囈中。延安時代的自力更生是種植鴉片、販賣鴉片，習近平是否還要走毛澤東的路？

對一個小學程度還要掛上博士名號的習近平來說，他不懂得什麼叫做反省，只是片面的繼續革命、不斷革命。因此即使已經碰了一鼻子灰，他還是像爛頭蟀那樣衝鋒陷陣，因而在網路榮獲「習總加速師」的稱號。也就是遇到任何矛盾，他不是去解決，而是加速激化衝突，例如對香港、內蒙、台灣、捷克、印度、澳洲與國內經濟等。因此中共已經變成一列屍速列車，有能力的正在紛紛跳車逃命，留下來的自己看該怎麼辦。

台灣與屍速列車保持距離是存活之道；全球也是如此。這就是盡量脫鉤。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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