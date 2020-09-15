自由廣場》執意從事危險活動 不應國賠

◎ 葉昱呈

南投大觀電廠武界壩六號閘門，傳出因開啟閘門線路絕緣不良，導致異常開啟，造成下游河床露營民眾罹難事件，是否成立國家賠償？個人謹就法規面的角度提出以下看法：

首先，一○八年底修正發布之國家賠償法第三條第三項已明定：於開放之山域、水域等自然公物（所稱「自然公物」包括野溪、海岸、沙灘、國家公園、森林遊樂區、天然湖泊等），「經管理機關已就使用該公物為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，國家不負損害賠償責任」。

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再者，由於在開放之山域或水域等地點，從事野外活動，原本即具有相當程度的風險，因此當民眾前往上述地點，即應知悉從事相關活動之危險性。此外，公部門為維持山域、水域原有的生態、地形、地貌，難以全面性的設置人為的安全輔助設施，因此也就無法苛求全無風險，此與道路、公園、建築物等人工設置之公共設施，係由公部門設計、施作或管理之性質有別，因此，二者在國家賠償責任上，其課責程度亦有不同的考量與限制。

台電公司在通往武界壩沿路上，已設置有「上游水壩電廠，隨時會排放水，敬請勿入溪中，確保生命安全」等文字之警示牌，以提醒民眾注意自身安全，換言之，管理機關已就使用該公物為適當之警告或標示，而民眾如執意從事具危險性的露營活動，恐怕難以請求國家負損害賠償責任。

（作者是公務員）

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