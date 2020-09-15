自由廣場》安倍經濟學為何失落？

◎ 黃天麟

日本首相安倍晉三上月以健康理由宣布辭職。後任自民黨黨魁亦如預期由菅義偉接任。安倍在位七年九個月，留下不少政績，包括申辦奧運、主導跨太平洋貿易協定等。他也是對台最為友善的日本首相之一。

安倍上任提出的是，有名的安倍經濟學（Abenomics），射出大規模貨幣寬鬆、財政擴張與結構性改革「三支箭」政策，試圖重振日本經濟，扳回「失落的廿二年」。安倍經濟學成功了嗎？答案是沒有，不幸以失敗收場。

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開始的三年，平心而論是成功的，但以後的約四年由於「円高」（強勢日円）痼疾復發，摧毀了前三年的努力。二○一二年日円匯率為七九．七九兌一美元（年平均），日本經濟奄奄一息，安倍上任至二○一五年靠大規模貨幣寬鬆政策，日円兌美元調整到一二一．○四円水準，該年的GDP成長率也達一．二二％，只是好景不常，不知何故，日円到一二五円兌一美元之後，再度走向「強勢日円」的老路，一路爬升至本月的一○五．六五円，日円再度成為亞洲超強的貨幣（註：這期間日円升值一二．七二％，同期間人民幣貶九．五八％，韓元貶四．五八％），產業國際競爭力的削減，利潤萎縮，使國內投資不前，強勢日円加速進口貨品價格下跌，完全違反了日本銀行「提高消費者物價通膨率到二％」的政策目標。

「幣值升即物價跌，易造成通貨緊縮」是經濟學的ABC，為何日本銀行允許日円升值，讓日円成為亞洲最強的貨幣而不吭聲？（註：日本銀行的官員在這期間未曾表示過日円過高）是一個謎。「強勢日円對日本有利」的匯率謬論看來仍然籠罩整個日本學、經界，此謬論存在一天，日本失落之經濟將永無翻身之日。安倍的後五年平均日本經濟成長率只達一％，遠低於中、韓，亦低於歐洲國家，今年第二季資本支出銳減十一．三％，GDP與前季比遽減廿七．八％，創史上最大衰幅，名目GDP規模縮減至五○七兆日円，退回至二○一三年水平，與安倍先前設定的六百兆日円目標相距甚遠。全球最糟的經濟成長（日本國）與全球最強的貨幣（日円）蔚為全球經濟的奇觀。

安倍經濟學令人失望的另一點是，未解決日本人口迅速老化的根本問題，可以說對人口老化幾無對策。教育及其所帶來的社會風氣是日本人口迅速老化的根源，人口老化問題未能獲得改善，其他的經濟結構問題亦就難有進展。

總言之，安倍二千八百多天的執政，前三年順遂，但後四年遲緩凋敝依舊，整體而言以失敗收場，主因是未將「強勢日円」之痼疾加以處理。

他山之石可以攻錯，新台幣這一年來成為東亞最強勢貨幣之一，是福是禍，我國央行宜謹慎處之。

（作者是前國家安全會議諮詢委員）

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