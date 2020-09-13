自由廣場》建置海域安全資訊網

◎ 陳璋玲

九月七日宜蘭頭城大溪漁港發生十位釣客被瘋狗浪襲擊落海，造成多人傷亡。八月十日基隆海域發生波特船出海釣魚翻覆造成一死一失蹤。八月九日漁民抗議龍洞灣潛水活動和漁船航道可能造成漁船和潛水客碰撞事件。這一連串事件顯示在開放海洋的政治正確之下，海域遊憩活動伴隨著安全隱憂，值得重視。

台灣海岸線長約一九○○公里，提供多元的海域活動機會，例如海灘是人民最普遍接近海洋的場域，提供玩水、游泳、衝浪等活動；部分漁港和商港的海堤和礁岩提供釣魚；浪況平穩的海灣提供潛水、立式划槳、獨木舟等。政府推動向海致敬政策，鼓勵人民知海、近海及進海，定調開放、透明、服務、教育及責任五大原則。這固然是好的政策，然而海洋環境本身是有風險的場域，浪大、水深、坡度陡、暗礁、裂流、海洋生物等都是可能的危險因子，若再加上同一海域空間有不相容的活動同時存在（如動力的漁船、水上摩托車和非動力的潛水、衝浪、獨木舟），則更有安全之虞。

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推動向海致敬政策之際，深化人民對海域風險的認知、加強人民對減少風險的準備，以及學習因應陷入危險時自救的方法是非常重要的。大溪漁港防波堤發生四名釣客之死，可能在於釣客輕忽或不知道距離台灣一二○○公里遠的海神颱風可能造成長浪的風險，而且沒有因應減少風險的準備（如穿著救生衣等）。為減少海域遊憩風險，使人民能安全地近海與進海，建置我國海域安全資訊網為重要的方法之一。該資訊網可包括三大項內容：一、主要海域遊憩地點（如海灘、海灣，及釣魚、潛水、衝浪等地點）的海氣象資料、潛在危險因子、服務設施等；二、海域安全知識；三、陷入危險時的自救方法。此資訊網符合向海致敬的透明、教育與責任三項原則。

澳洲是海洋觀光大國，海岸線長達約三萬六千公里，擁有一萬二千處海灘，非常重視水域安全，其所建置的海灘安全資訊網（https://beachsafe.org.au/），即包括上述三大項內容，且針對海灘進行危險分級。以澳洲作法為參考，為提升我國海域遊憩安全，體現向海致敬政策，就從建置海域安全資訊網做起！

（作者為成功大學水利及海洋工程學系教授）

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