自由廣場》發燙的台北 柯市長感受到了嗎？

◎ 郁良溎

近日北市屢創高溫新紀錄，而隨著被台北市長柯文哲視為重大政績之一的「城北無牆博物館—心中山線型公園」的後續工程：雙連站一帶的改造即將圍籬動工，原計畫擬消滅既有綠地，並以人工草皮取代，以及心中山改造後遭批評為「水泥公園」等狀況，都引發市民對都市熱島效應，與近年來北市府不斷消滅都市綠地，恣意砍樹、移樹，使得台北市暑熱問題愈發嚴重的強烈不滿。

事實上，柯市府類似的施政作為早在第一任任內即已開始，例如柯競選首任市長時，為營造進步形象，而以實際爬樹行動支持的松菸反巨蛋護樹抗爭，在二○一七年大巨蛋尚未確認能否復工時，柯市府便發給遠雄移樹許可，並於二○一八年初開始執行。

此外，柯文哲於二○一四年曾簽署承諾「全區完整保存」的文資爭議案—嘉禾新村，於柯市府僅保留四棟歷史建築，並發出保存範圍外的拆除執照而破功後，隨著中正區都市計畫通盤檢討程序的推展，當初極力反對保存的中國國民黨地方頭人以及與之掛勾的民意代表背後的真正目的，才「村拆欲乃現」，原來嘉禾新村的拆除騰空，是為了柯市府能夠將原訂的中正區四○○號大型公園保留地大幅縮編，並透過都計程序變更為住宅區，將進行都更的「阻礙」給排除。柯市府通過都計變更後，過去市府原訂能夠串連台北盆地南緣新店溪畔自蟾蜍山、寶藏巖、至客家文化公園的大型公園計畫，因未來此區的水岸豪宅炒地計畫而被破壞。

柯文哲上週應台北雙層觀光巴士業者邀請，與陳時中、林佳龍等中央官員同乘觀巴行銷，但柯一路上可能因為台北暑日實在太過炎熱，直接趴在前座椅背上面露難色，幕僚在途經大安森林公園時，有感空氣突然變涼許多，脫口而出「所以要多種樹」；而柯文哲擔任主席的台灣民眾黨，日前發布高雄市長補選參選人吳益政的宣傳時，又表示「環境與經濟從來都不是相斥」。不知道幕僚們的此言此文，上任至今砍了一堆樹、消滅了一堆都市綠地，導致北市環境不斷因為經濟開發而被犧牲的「台北經驗」，在創造者柯文哲的心中，又有何種感受？

（作者為文化工作者）

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