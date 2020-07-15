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自由廣場》國民黨要聰明得像狐狸

2020-07-15 05:30
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◎ 徐振宇

國民黨一直有個特性，就是在野黨不像在野黨，執政時不像執政黨；而民進黨不管執政或在野，都像執政黨。這就是國、民兩黨，除了統獨光譜外，最大的差異。可惜國民黨領導班子或其他老頭子，不懂這些屬性，仍然死抱著一中及九二共識。建議國民黨該換成狐狸的腦袋了，別讓大家把你們當成小綿羊。

國民黨反對監察院變成東廠，也反對酬庸，更反對成為選舉提款機，這些訴求很正面，問題是民進黨在立法院是絕對多數，百分之百過關，管他是姓張或陳，姓貓或狗的被提名人。所以再強再有理由的真理，反對還是無效。

國民黨不是沒有人才，也並非沒有腦袋，正如巴菲特的合夥人查理蒙格講的，被意識形態綁住腦筋的人，往往變成集體昏庸，集體盲目，最後失去腦袋靈活的自由。

民進黨主張三權分立，國民黨為何不鬆綁五權憲法的五指山，自我解放，死守已經過世九十五年的孫文五權憲法，不死才怪。如何是好？順勢而為則事成，逆勢而為則事敗。國民黨應趁此大好機會主動提修憲案，把五權憲法改為西方國家的三權分立憲法，廢除考監院，職權移歸行政院及立法院，民進黨不跟進將嚴重扣分。

除此之外，國民黨要是能轉型由綿羊變成狐狸，也要處理現在正討論的司法制度，主張專家參審制彌補法律人特殊專業的不足，避免專業不足，瞎子摸象亂判誤判。選舉權由二十歲降為十八歲，被選舉權除了特別規定外，調降為二十一歲，符合比例原則。這三大修憲案，民進黨不接招很難交代，一旦接招，那國民黨反對的東廠問題、選舉提款機及酬庸問題不就解決了嗎？

（作者為空間設計師）

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