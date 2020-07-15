社論》最怕出了一個當代版的張伯倫

美國政府昨天執行了十七年來首起聯邦死刑，在此之前歐盟發言人表示「強烈反對」，呼籲華府撤回相關決定。而「港區國安法」立刻執行香港死刑，歐盟領頭羊德國的外交部次長伯格也在日前召見中國駐德大使，表達了對該法的「擔憂」。對執行死刑「強烈反對」，對謀殺香港的國安法，則僅止於「擔憂」，兩相比較，德國與歐盟似乎還體會不到香港人權窒息的嚴重性。

七月一日以來，美國、英國、澳洲、加拿大等國紛紛表達援助港人的行動，但歐盟對「港區國安法」的初步回應，似乎相當保守。德國經濟部長阿特麥爾強調「以貿易促進轉變」的對中政策，反對因人權問題而制裁、孤立中國。歐盟的主要國家念茲在茲的，主要仍是中國的經貿機會，人權價值大可討價還價，宛如習近平的千里知音，令人遺憾。人應該要用理想改善現實，不能滿足於為不理想的現實服務。以德國的現代史，梅克爾應該自覺地遏阻當代版的希特勒，但若她選擇扮演當代版的張伯倫，姑息、助長習近平的帝國夢，恐怕會成為梅克爾與德國史的自我嘲諷。

猶記一九八九天安門屠殺後，美國也對中國實施經濟制裁，但是老布希卻私下派人會晤鄧小平。此舉不啻自洩底牌，經濟制裁只是虛晃一招，於是北京也更不將人權放在眼裡。六四至今，船過水無痕。所謂的改革開放一路下來，便維持了這種「政左經右」的路線，而西方國家之睜一隻眼閉一隻眼，協助中國進入世界貿易組織，給予永久最惠國待遇，不斷刺激中國的「竊盜經濟」吃到飽，養癰遺患最後造就了習近平的數位極權統治，開始威脅國際既有秩序、顛覆民主國家的內部秩序。這條路，美亞等民主國家覺醒了，歐盟還要重蹈覆轍嗎？

武漢肺炎肆虐期間，香港大學病毒學家閻麗夢出逃，十日接受美國「福斯新聞」專訪時披露內幕：在世衛聲明不會人傳人之後，中國曾經公開討論該病毒的醫生或研究人員全都被下封口令，當下她知道疫情會發生，因為像世衛這樣的國際組織，竟然與中國政府和中國共產黨一起腐敗！就此而論，後來歐美爆發嚴重疫情，究竟是「偶然事件」還是「精心設計」，值得細究。而利用疫情趁人之危，習近平既對外耀武揚威與霸權擴張，也對內加大控制力度。至於「港區國安法」，則是內外意義兼具的一箭雙鵰。上週，直言批評時政的中國法學家許章潤「被嫖娼」、「被革職」，美國哥倫比亞大學政治系教授黎安友分析，許章潤被捕，顯示中國政府已不在乎國際社會對於其破壞人權的觀感。誠然，現在對中國對內暴政、對外謀霸的「擔憂」，根本是無益於事，唯有打到習近平痛處的制裁才有意義，龐皮歐聲明「北京對南海多數水域的資源提出的所有權主張完全不合法」，正所需要！「以貿易促進轉變」，只是在「新冷戰」下繼續餵養這匹政治怪獸的迷思。

習近平對香港民主運動的緊湊快打，除了應付內外矛盾，包括經濟下滑、長江水患，也有合理化第三任的鋪陳。不論如何，他的膽大妄為，都引起「香港下一個是台灣」的想像。上週，「今日美國」刊登一篇專文建議，美國制裁中國力道仍然不夠，川普總統應該要訪問台灣。而美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾日前接受「美國之音」訪問時表示：對中國最嚴厲的懲罰，就是承認台灣作為一個獨立國家的合法性。習近平的野心與眾不同，其所激起的國際護台力量也將史無前例，印度浮顯印太戰略的最後一塊拼圖便是一個例子。兩種作用力齊集台灣的可能性，小英政府、朝野各黨與二三○○萬人必須未雨綢繆，逢凶化吉。

而值得「擔憂」的是，地緣政治急劇變化，國際咸認台灣處於暴風圈。但觀察後疫情時代，台灣好像處於外熱內冷狀態，公共議題聚焦於報復性罷免、台北市大巨蛋復工、中小學裝設冷氣、藍白杯葛監察院人事、高雄市長與議長補選、振興經濟三倍券等內銷議題，唯有國軍年度演習「漢光三十六號」令人嗅出台灣非比尋常的外部挑戰，於是整個社會渾然不覺美中武力展示一觸即發的緊張。在野黨未必都是張伯倫，但為了爭取鎂光燈往往模糊了焦點。而小英政府與執政黨，絕對不能故作西線無戰事姿態，該讓社會體認的危機必須適度披露，以免萬一事出突然，全國上下慌成一團，且讓「內應」得以趁亂迎合「外患」興風作浪。

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