TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》反制港版國安法，武肺經驗值得借鏡

2020-07-14 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 黃天麟

日前某親中報社刊登「三問陳時中系列」，指責他「納美拒陸」搞雙標，對中國該解封而不解封，如何拚產業？不要把台灣經濟及人民作為祭品。但事實是，今年上半年GDP成長、出口表現，台灣都是亞洲最優，陳時中之防疫，雙標政策反而是我國經濟成長穩定的基石，這就是「陳時中經驗」。陳時中對兩岸往來做了種種限制，把商業、旅遊往來推回到三通前之水準。若不是因武漢肺炎，誰敢捋「兩岸交流」的虎鬚？但因武漢肺炎而做了，結果，台灣經濟運作反而優於鄰國。

若把時光拉回到四年前的二○一六年，二○一六年第一季台灣的經濟成長為負○．○九％，馬英九的「融中政策」並未使台灣經濟「ㄟ擱發」，反而墜入二十二Ｋ悶經濟，蔡英文執政，拒絕承認九二共識，北京一怒之下採取「只讀不回」的兩岸「冷和政策」。始作俑者是中國，結果讓台灣政府官員免於為複雜的兩岸糾葛操心，專心於國內，經濟從此逐年復甦，股市正在試探萬三高點。這四年好景我們應可命名謂「小英景氣」。

本文提這兩件「經驗」，目的在於提醒國人及綠營的經濟官員，能從「兩岸關係要搞好，台灣才會好」的謬論解放，認清「兩岸關係不搞好，台灣才會好」的歷史事實。

今年七月一日，北京頒布了港版國安法，終結了「一國兩制」，暴露出「天朝帝國」霸權本質。蔡英文總統在出席一場茶會時強調「如果港版國安法的方向對國家造成傷害，或有不合理的現象，會考慮反制措施」。明眼人都知道，「港版國安法」劍指台灣，說是「台版國安法」的港版也不為過。港版國安法對台灣之凌遲，早已對台產生傷害，最有效的有感反制方法應是「終止港澳關係條例」，或修正施行細則，拒絕紅色資本，將港資視同中資。其實，蔡總統亦曾經在臉書上發聲，可能停止適用港澳條例，回歸「兩岸人民關係條例」。只是觀察蔡政府過去之決策過程，凡碰到「台商」都要轉彎。二○一八年的「台胞居住證」即是一例，居住證是中國治理台灣的一環，但喧囂一時的「居住證管理辦法」，因為涉及「台商」而胎死腹中。此次「港版國安法」同樣以長臂管理台灣，把台灣內地化，但恐怕還是會與「居住證」一樣，「船過水無痕」，對潛移默化中的一中市場之整合、內政化視若無睹。

把港資視為中資會影響台灣經濟嗎？上述兩個活生生的例子，告訴了我們還是「遠離中國」、「遠離香港」吧！短期或有不便與衝擊，但長期絕對對台有利。拿出勇氣，不在台商及中國的恐嚇下再次轉彎。

（作者為前國家安全會議諮詢委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.