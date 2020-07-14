自由廣場》反制港版國安法，武肺經驗值得借鏡

◎ 黃天麟

日前某親中報社刊登「三問陳時中系列」，指責他「納美拒陸」搞雙標，對中國該解封而不解封，如何拚產業？不要把台灣經濟及人民作為祭品。但事實是，今年上半年GDP成長、出口表現，台灣都是亞洲最優，陳時中之防疫，雙標政策反而是我國經濟成長穩定的基石，這就是「陳時中經驗」。陳時中對兩岸往來做了種種限制，把商業、旅遊往來推回到三通前之水準。若不是因武漢肺炎，誰敢捋「兩岸交流」的虎鬚？但因武漢肺炎而做了，結果，台灣經濟運作反而優於鄰國。

若把時光拉回到四年前的二○一六年，二○一六年第一季台灣的經濟成長為負○．○九％，馬英九的「融中政策」並未使台灣經濟「ㄟ擱發」，反而墜入二十二Ｋ悶經濟，蔡英文執政，拒絕承認九二共識，北京一怒之下採取「只讀不回」的兩岸「冷和政策」。始作俑者是中國，結果讓台灣政府官員免於為複雜的兩岸糾葛操心，專心於國內，經濟從此逐年復甦，股市正在試探萬三高點。這四年好景我們應可命名謂「小英景氣」。

本文提這兩件「經驗」，目的在於提醒國人及綠營的經濟官員，能從「兩岸關係要搞好，台灣才會好」的謬論解放，認清「兩岸關係不搞好，台灣才會好」的歷史事實。

今年七月一日，北京頒布了港版國安法，終結了「一國兩制」，暴露出「天朝帝國」霸權本質。蔡英文總統在出席一場茶會時強調「如果港版國安法的方向對國家造成傷害，或有不合理的現象，會考慮反制措施」。明眼人都知道，「港版國安法」劍指台灣，說是「台版國安法」的港版也不為過。港版國安法對台灣之凌遲，早已對台產生傷害，最有效的有感反制方法應是「終止港澳關係條例」，或修正施行細則，拒絕紅色資本，將港資視同中資。其實，蔡總統亦曾經在臉書上發聲，可能停止適用港澳條例，回歸「兩岸人民關係條例」。只是觀察蔡政府過去之決策過程，凡碰到「台商」都要轉彎。二○一八年的「台胞居住證」即是一例，居住證是中國治理台灣的一環，但喧囂一時的「居住證管理辦法」，因為涉及「台商」而胎死腹中。此次「港版國安法」同樣以長臂管理台灣，把台灣內地化，但恐怕還是會與「居住證」一樣，「船過水無痕」，對潛移默化中的一中市場之整合、內政化視若無睹。

把港資視為中資會影響台灣經濟嗎？上述兩個活生生的例子，告訴了我們還是「遠離中國」、「遠離香港」吧！短期或有不便與衝擊，但長期絕對對台有利。拿出勇氣，不在台商及中國的恐嚇下再次轉彎。

（作者為前國家安全會議諮詢委員）

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