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自由評論網 > 言論

社論》三倍券其實可以做得更好

2020-07-14 05:30
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眾所矚目的振興三倍券明天上路，這是繼二○○九年的消費券之後，政府為因應重大變局所施行的救急之計，意在刺激民間消費，以振興整體經濟。不過，儘管前此已有經驗，這次三倍券的推出，似未能記取之前的教訓，仍招來不少爭議。

一般來說，政府發錢給人民，是一件受歡迎的事。這次因武漢肺炎而致國家遭逢巨變，經濟社會受創，政府推出三倍券增進人民的購買力，期待經由乘數效應帶動生產、投資等活動，以活絡經濟，實為好事一樁。然而，三倍券尚未正式上路，已出現若干現象與問題，顯見政府措施即使出自良心美意，仍須通過實踐的檢驗，未必花錢即可普獲公眾好評，也不見得帶來預期的美好效果。

對於三倍券，民調顯然表達了常民從常識、常理的角度所做的觀感和評價。六月下旬的民調顯示，儘管有三分之二台灣人支持政府發三倍券的政策，同時也有三分之二民眾認為直接發現金比較好。到了近日，網路民調仍顯示，逾四分之三民眾對三倍券不滿意，主要仍認為不如直接發現金，且其使用限制多。換言之，發放三倍券雖受公眾支持，大多數人樂於領取，但由於相關限制不少，一般人顯然認為不如發放現金簡單實用。

直接發現金當然也有缺點，但看各國在這次針對疫情的紓困作為中，對一般公眾直接發現金者仍佔絕對多數，顯有其道理。我們的政府選擇發三倍券和消費券，主要著眼應在於台灣人儲蓄傾向較高，領了現金可能不會全數用於消費，甚至存而不用，刺激消費的效用因此被打折扣，從而減低振興經濟的效果。如此著眼，不能說沒有考慮國情或社會現實的權宜變通，卻不免陷入實務上的陷阱，衍生成問題或爭議。

成本是一大陷阱。捨現金而發券，立即衍生實體紙本券的印製、防偽等費用；發放過程的勞師動眾，從行政部門、郵局、金融機構到超商等，隨之而來的行政、交易成本；還有一項在口罩發放時瑕不掩瑜，未受應有關注的時間成本，尤其老年人群聚大排長龍等候的時間和社會成本。此外，現金可一次直接發放，不發現金卻有排隊及「先綁定、後領取」跑兩次的麻煩。民調中公眾大都認同直接發現金，道理在此。

指定用途也有陷阱。為了達到刺激消費的效果，三倍券限定用途，有十一個領域禁用，為的是「新增消費、不替代（原有）消費」，如網購、繳罰單等被排除在外。不過，有原則就有例外，電商雖在排除之列，仍有網開一面的若干「白名單」，其認定全由官方說了算，公眾難免一頭霧水。另外，如選擇非實體數位券，由於各種支付工具並非全部消費行為都能使用，同樣有普遍性及方便性遠不如現金的問題。

規定太多而繁雜是另一陷阱。三倍券的紙本券與數位券各有其預購及領取方式，原係政府出自滿足各種支付、使用需求的便民考量，但選擇既多重，相關規定隨之複雜化，加上業者為搶商機，推出五花八門的各種優惠，反使公眾迷失而難以有效鑑別，大多數人乃最終選擇簡單明白、較接近現金的紙本券。然而，紙本券分兩百元、五百元兩種，面額固定，也有是否找零的實務問題；夜市、攤商、小生意者最易有此疑問，官方雖彈性以對，業者仍有收受及兌領的不同考量。

整體來說，由於我國對抗疫情表現不俗，三倍券如今推出，已難稱得上「超前部署」；當初在籌劃酷碰券的今年春末，也許還可預期不久可望出現「報復性消費」，這也顯示政策措施推出時機的判斷及掌握，至關緊要。同時，三倍券紙本以「出一千元買三千元券」，數位券採「先消費三千元、後回饋兩千元」方式，官方也許從消費三千元的角度定名，公眾卻難有「三倍」的感受。

十一年前的消費券，振興經濟的效果不如預期，主因在替代原先消費的效應偏高，且未能多次流通，乘數效果有限。如今三倍券上路，目前顯非論斷其效果的時候，全力推動才是當前要務，但有鑑於政府今後必定還有紓困續集，認真的檢討報告是絕對必要。畢竟，紓困所花的錢，也是民脂民膏。

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