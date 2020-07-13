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自由評論網 > 言論

社論》澳洲何以成為抗中急先鋒？

2020-07-13 05:30
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習近平以打造中國夢之名意圖向全球輸出數位獨裁體制，並以債務陷阱外交模式推動一帶一路，更頻頻在爭議區域進行軍事活動，騷擾周邊國家。如此窮兵黷武的稱霸行徑終於驚醒了西方世界。就像美國原本一廂情願認為中國在經濟成長後會走上民主之路，卻不幸夢碎，許多抱持同樣期待的西方國家如今也一一覺醒，開始質疑中共對人權、自由的迫害，破壞普世價值，是人類文明之敵，因此紛紛築起防衛機制，防止中國利誘、收買媒體與政客，以確保民主體制之安全無虞。在這些國家之中，澳洲由對中國的過度依賴，如今不惜付出經濟代價，也要維護國家安全與民主自由的價值觀，如此的轉變軌跡相當耐人尋味。

川普政府對中國發動貿易戰之後，積極在自由世界尋求抗中盟友，但部分西方國家在經濟利益的考量下依違兩可，不願明確表態。然而，位於大洋洲、居於印太戰略樞紐地位的澳洲，則展現了強烈的抗中力道，被稱為防堵中國對外擴張的急先鋒，表現令人稱道。澳洲近日與中國交惡的事例，包括︰一，在南海議題上，澳洲多次指責中國在南海的主權聲索和行動，並多次與美國在南海爭議海域聯合演習。二，當中印邊境衝突不斷之際，澳洲和印度簽署國防協議，允許兩國使用對方的軍事基地。三，澳洲以國家安全為由，禁止使用華為的新一代5G行動網絡。四，澳洲政學界人士一再揭露、指責中國對澳洲進行間諜與滲透活動，企圖干預澳洲內部政治。五，澳洲部分政界人士高調支持在香港、台灣、西藏和新疆問題上的反中抗議行動。最近所引發的港版國安法風暴，澳洲更是態度強硬，在五眼聯盟召開視訊會議後，立即宣布考慮停止與中國的引渡條約，也研擬提供港人庇護措施，站到反對港版國安法的第一線。

澳洲站在民主對抗專制的前沿，看似民主國家之必然，然而，若是了解澳洲與中國的經濟依賴模式，將會發現這是最艱難的抉擇，必須具有無比的道德勇氣，以及對民主自由的強烈信念，方可如此的義無反顧。不像美中經貿關係，中國對美國一年出超三、四千億美元，一旦失去美國市場，經濟勢必受到重創，因此美國擁有制裁、談判的優勢籌碼；而澳中經貿關係正好相反。澳洲是全球最依賴中國的經濟體之一，對中出口占總出口三十三％，卻只佔中國貿易總量約三％。中國是澳洲牛肉、小麥、鐵礦砂的最大消費國，近年大批的中國觀光客、留學生與商人移民大舉湧入，成為澳洲國際教育、觀光收入的大宗，商品與房地產更因中資炒作而飆漲。另外，澳洲是中國大外宣的重點標的，中國大幅滲透澳洲的媒體、政界、學界，被形容為中共紅色力量「無聲的入侵」。

如果說中國是世界工廠，那麼澳洲就是世界工廠的食品、原物料、礦產供應站；由此可見，澳洲若不改現行經貿政策，則經濟罩門顯然對中國大開。而中國對於澳洲的抗中，果然採取反制措施。例如，以反傾銷和補貼為名，對澳洲小麥加徵八十％關稅；宣布暫停進口四家澳洲企業的牛肉產品；又宣稱澳洲有種族歧視風險，警示中國觀光客、留學生暫時不要赴澳，招招皆為針對澳洲經濟命脈的重手，卻無法動搖澳洲的意志。主要原因並非經濟利益不重要，而是澳洲近年與中國的交流，已經深刻感受到國家利益所受到的嚴重威脅，再不排除中國政經勢力的滲透，紅色的無聲入侵將成為事實。

澳洲鄰近亞洲，二戰之前卻自外於亞洲的紛紛擾擾，意識中仍以遙遠的英國為認同效忠對象，直到二次大戰受到日本的攻擊，才終於正視自己與亞洲命運相連的現實，在心理上真正蛻變為印太國家。然而，當前的澳洲在印太地緣政治的框架中，必須面對來自中國在南海與南太平洋擴張所觸動的國安警報。而中國肆無忌憚對澳洲的紅色滲透，可能造成這個人口才二千多萬的國家擺脫了英皇之後，卻換上了習皇與紅色中國的神主牌。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）直言，澳洲正面對第二次世界大戰以來未曾見過的區域挑戰，但是澳洲不會向中國的威脅屈服，也不會因此而放棄國家的價值觀。堅持國家價值觀，不向紅色威脅低頭，這才是澳洲面對中國排山倒海般壓力的底氣。

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