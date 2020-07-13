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自由評論網 > 言論

自由共和國》公孫孟／法國國慶日～法國在台協會感謝台灣！

2020-07-13 05:30
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法國在台協會感謝台灣民間公司捐贈醫療器材，幫助法國對抗新型冠狀病毒肺炎。（取自法國在台協會臉書）

公孫孟／法國代表

法國在臺協會舉辦的法國國慶日活動。（取自法國在台協會臉書）

明天是七月十四日。從一八八○年開始，法國人民每年在這一天慶祝國慶日。歷史上的七月十四日記載著兩個重大事件：一七八九年，法國人民攻佔巴黎市中心巴士底獄；隔年，一七九○年，全國萬眾一心在「戰神廣場」歡慶「聯盟節」。所以，法國國慶日象徵法國人民爭得自由，以及在自由、平等、博愛的共同價值之下團結一致。一八四八年，自由、平等、博愛正式寫入法蘭西共和國的座右銘。

但今年的七月十四日與以往不同，我們要優先慶祝團結互助的普世價值。往常在巴黎香榭大道的閱兵被取消了，取而代之的是協和廣場的儀式，藉這個儀式，法國要向全球所有在對抗新冠肺炎COVID-19疫情中，曾經付出的以及持續付出的人士表達敬意與感謝。這次公衛危機前所未見，法國與歐洲和國際夥伴們無一倖免，這項儀式將彰顯彼此之間的團結與互助。

法國全國上下同心協力，繼續對抗新冠肺炎COVID-19。法國已經投入經濟、環境與社會的振興大計，與歐洲夥伴們針對青年教育、培訓及就業研究重建計劃，她將從這次危機中汲取經驗。這次危機顯示法國必須不分地方、國家與歐洲重新掌握生命共同體的相關事務，同時確保國家至上的主權。

台灣在這個生命共同體中有她的一席之地。在這次大流行疫情中，台灣傑出地證明了她的抗壓性與韌性，成為全球的楷模。基於這一點，我要再次向台灣表達誠摯的謝意。感謝台灣捐贈醫療口罩與設備，對法國與歐盟展現互助的精神和支持。當今全球動盪不安，國際與區域情勢緊峙，歐洲需要合作夥伴以維護她的民主模式、經濟繁榮、尖端科技、價值觀與多元文化。台灣毫無疑問地是法國夥伴的其中一員。因為，台灣出色地示範出對民眾自由的尊重不會成為對抗疫情的絆腳石。

法國文豪雨果曾說︰「宇宙萬物無法獨善其身，唯有同舟共濟」。法國與台灣有許多地方可以相輔相成。在新創科技、科學研究、新興產業、環保以及對抗氣候變遷和疫情預防等明日產業的交流潛力無窮。教育與文化領域也不遑多讓。身為法國在台協會的主任，我無時無刻不以強化台法所有領域交流為念，不敢懈怠。

俗話說「危機就是轉機」。在這一個對法國人別具意義的日子，我們深切期盼，共享友愛互助與普世價值的台灣與法國，能將當下的危機化為轉機，用來深化雙邊，積極貢獻全球和平與穩定。

感謝台灣！願台法友誼永存不渝！

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