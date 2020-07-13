自由共和國》一群憂心的學者／盡速防堵經濟病毒

新電商平台「淘寶台灣」日前正式在台上線，可使用超商取貨付款，並提供商城7天鑑賞期、台灣本地退貨及24小時自動化客戶服務。(中央社資料照)

◎一群憂心的學者

COVID-19肺炎在全球蔓延迄今未歇，台灣防疫表現優異，獲得全球肯定。疫情趨緩後，我政府正忙於推動各項振興經濟政策之際，吾人呼籲政府及國人要正視經濟病毒正在侵蝕台灣，必須盡速共同防堵它。

此經濟病毒就是中資以假外商分公司繞道入台後，進行違法營業項目。本文以阿里巴巴集團透過品牌（淘寶台灣）授權「英商克雷達投資有限公司」在台分公司，繞道入台經營違法電商平台業務為例，提出十大質疑其跨境供銷買空賣空和掌握用戶資訊等行為已嚴重衝擊我經濟、危害買賣家和國家安全至鉅，需速撤銷其分公司登記。

質疑（一）：阿里巴巴集團違法繞道入台，非法經營電商平台

之前的兩岸服貿協議，中方擬開放我方電商平台業者可去廣東經營電商，但不能在台跨境供銷；而我方則開放他們可在中國跨境供銷來台。當時因此不對等開放，有掏空台灣之虞而遭反對。如今在未經貿易談判下，阿里巴巴集團乾脆用蒙騙方式，逕自來台經營電商平台。前民進黨立委余宛如首先發現阿里巴巴集團在開曼群島先成立克雷達投資控股有限公司，再於二○一九年五月在英國以資本額一美元登記「英商克雷達投資有限公司」後，隨即在該年七月以資本額十萬台幣騙過商業司的審查，成立台灣分公司後，旋即增加資本額至二○一○萬台幣並急換台人為負責人，做起違法淘寶電商平台業務。由其近日推出的無限期「五零」補貼方案（零運費、零廣告、零開辦費、零手續費和零上架費）可為明證，實在有夠藐視台灣法律且置本地電商平台業者於不公平競爭境界！

質疑（二）：英商克雷達在台分公司違法經營電商平台業務

經濟部商業司中部辦公室僅核准此英商分公司可從事國際貿易業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、第三方支付服務業、一般廣告服務業和廣告傳單分送業等業別項目，並未含電商平台服務。

質疑（三）：應一體看待阿里巴巴集團的港商淘寶國際產業公司和其變身英商克雷達分公司的違法事實

二○一八年十月阿里巴巴集團證實馬雲放棄了經營所有權。中國政府的國進民退策略，已實質掌控了阿里巴巴集團。據悉淘寶台灣的「五零」開店補貼方案中的運費補貼大戰，估計月補貼近十億台幣／年補貼近一百二十億台幣。這個鉅額補貼經費不是資本額二千萬台幣的克雷達分公司所能承受的。是否是中國政府色彩濃厚的阿里巴巴集團在幕後資助，由以下兩者的關聯性可知一二！

英商克雷達分公司以https://www.taobao.tw/網域大剌剌地密集向國人打廣告促銷其經營的淘寶台灣電商平台業務。買賣家註冊淘寶台灣時，需簽署「淘寶全球平台服務協議及隱私權政策」文件。從該文件吾人驚訝地發現淘寶台灣係由浙江淘寶網路有限公司所屬的淘寶全球平台所負責營運。此已違反兩岸條例第四十之一條：大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。此外，也違反大陸地區人民來台投資許可辦法第八條中資之投資申請案，若有以下情形之一，得禁止其投資：

一、在經濟上具有獨占、寡占或壟斷性地位。

二、在政治、社會、文化上具有敏感性或影響國家安全。

三、對國內經濟發展或金融穩定有不利影響。

因此，吾人呼籲政府應速撤銷英商克雷達分公司登記，以遏止其假外資真中資害台的違法行為！

質疑（四）：淘寶台灣掌握買賣家個資及帳戶資訊，影響個人隱私及國家安全

依據淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策第五．七條，淘寶台灣得存取、保存及揭露用戶帳戶資訊。如前面所述淘寶台灣係由浙江淘寶網路有限公司所屬的淘寶全球平台負責營運，所以買賣家個資及行為全被其掌握了，影響個人隱私和國家安全至鉅。

質疑（五）：淘寶台灣無限期「免運費」促銷方案涉及限制競爭已違反公平交易法

淘寶台灣推出滿一九九元即享免運費的無限期補貼，已違反公平交易法第二十條第三款、施行細則第二十七條，事業如以低於成本或顯不相當之價格，阻礙競爭者參與或從事競爭而有限制競爭之虞者，則為法律所禁止。公平會應速介入調查。

質疑（六）：淘寶台灣跨境供銷，陷賣家於風險中

淘寶台灣有二種開店類型，除了一般在地有統一編號的商家線上開店外，還別有居心地自創了跨境供銷開店。意即由淘寶台灣掌控上游貨源（大都是陸貨），提供給台灣線上賣家，每項商品只給十位賣家代銷。賣家透過其平台選品，在對供貨商資訊與產品品質不知情下，卻要負客戶糾紛、法律及繳稅責任，陷賣家於風險中，我政府不用保護他們嗎？

質疑（七）：淘寶台灣跨境供銷衝擊各行業，將帶來失業和社會問題

淘寶台灣推出無限期「五零」補貼方案，意圖消滅資金規模不足的本土電商平台；以「無需囤貨」為號召，則擬組成成千上萬依賴中國而生存的小賣家，此將成為社會不安的禍源；低價和仿冒陸貨透過台灣賣家代銷，充斥台灣市場，本土品牌和中小企業則面臨惡性競爭。凡此種種，將帶來更多失業和社會問題，我政府豈可袖手旁觀？

質疑（八）：淘寶台灣電商平台陸貨激增，有的商品未經檢驗，對消費者沒保障

淘寶台灣上架陸貨的商品物件數自三月的一千多萬件，激增至五月的五千八百萬件。這些商品有的未經檢驗，對消費者沒保障。美國貿易代表辦公室近期發布「二○一九年度假冒和盜版惡名市場報告」，淘寶網再次名列「二○一九年度全球惡名市場黑名單」可見一斑。

質疑（九）：淘寶台灣跨境供銷的買空賣空和掌握買賣家個資已全面衝擊台灣電商平台業、製造業、零售產業、無辜買賣家和國家安全，故呼籲投審會速召開委員會，由各部會共同商討撤銷英商克雷達分公司登記事宜！

質疑（十）：應速遏止經濟病毒，以免更多中資企業仿效

未經貿易談判，中資阿里巴巴集團即違法繞道入台，由其變形分身英商分公司違法經營電商的作法，將如同病毒腐蝕我經濟，大幅抵銷政府振興經濟的努力，也更惡化中小企業和中下階層的生計。我政府需速加遏阻，否則將產生模仿效應引起更多中資企業仿效，後果不堪設想！

吾人呼籲蘇院長應盡速杜絕經濟病毒，（一）投審會速召開委員會跨部會商討，禁止克雷達分公司經營電商平台業務並撤銷其公司登記；（二）公平會應徹查其補貼傾銷行為；（三）徹查並取締商業司過去核可的假外商／真中資案例並懲處失職人員；和（四）修法杜絕及重罰中資假藉品牌授權，實則繞道入台經營非法業務情事。

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