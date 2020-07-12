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自由廣場》海參崴：我的滿洲你的中國

2020-07-12 05:30
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◎ 蘇萊曼．古懿

俄國慶祝符拉迪沃斯托克（海參崴）建城一六○週年，大中華主義者重提國恥，指戰狼跪俄如同文化漢奸。然而，海參崴正如東突厥斯坦一樣並非中國，庚子被屠者也非中國人。

海參崴屬外滿洲，方舟子稱「自明朝起就是中國固有領土」。其實當地部落頭人只是接受明朝封號，而朝鮮「世守藩封」更為綿長，幕府將軍也曾受封「日本國王」。難道韓日也是中國領土，中國抗日是分裂勢力破壞祖國統一？

何況土地常有變遷，若棄明而另選計時起點，也可稱外滿洲為俄國固有領土，或稱中國為蒙古固有領土，因此「自古以來」說不足為憑。

外滿洲與北京的密切聯繫始於大清，但大清並非漢唐宋明，它是以滿洲可汗為紐帶的多元帝國。直到俄人到來，外滿洲絕少中國移民，官府不用中文，學校不興科舉，民間不慕華制，此地既無中國跡象也缺中國認同。

滿洲人征服了中國，也控制了東突厥斯坦。當地貴族與滿洲代表分享權力，為數甚少的中國移民則被分城而治的制度隔離。與外滿洲一樣，東突厥斯坦是可汗莊園而非中國田地，人民是可汗臣僕而非中國人。

俄人占地雖廣，卻無一寸取自中國。中國以此為恥，猶如日本恥於北京之占滿蒙；中國收復海參崴，猶如皇軍光復盛京城。

在義和團烽火中，成千上萬滿洲人遇害於黑龍江畔。中國人對這場屠殺表現出言不由衷的悲情—他們歡慶更為慘烈的辛亥屠滿，並假裝海蘭泡被屠者是華人。

方舟子說：「如果華人沒被清洗，海參崴將來就是香港。」可見大中華主義者只愛土地不愛人民：需要醞釀悲情時，人民就是遇害的華人同胞；需要清理門戶時，人民就是待驅除的韃虜，這不是緬懷鮮血而是品嘗人血饅頭。

在東突厥斯坦，數百萬土著在集中營裡被洗腦、被虐待、被絕育、被殺害，這一種族滅絕暴行深受中國人歡迎。可惜當年「國恥」不夠深重，被囚者如今只能透過鐵絲網，遙望國境線另一側自由的同胞。

我祝福符市，祝福俄人帶走的滿洲突厥諸城。它們就像台灣，過去本非中國，如今有幸遠離中國。希望它們永遠不被中國「收復」，人民永遠自由。

（作者為美國喬治亞大學學生，來自中國）

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