自由廣場》請國防部好好回答吳怡農

◎ 黃惟冰

民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農日前在臉書發文表示，「一個核心的問題：國軍的首要任務是防衛台灣，為什麼陸戰隊在操演「聯合登陸作戰」？要登陸去哪裡？（就如我所屬的特戰傘兵：要搭C130運輸機跳去哪裡？）預想的任務—無論是奪回外島的歸復作戰，或是模擬敵軍的登陸作戰—是合理的嗎？」由於吳怡農直指陸戰隊的角色未明，又適逢漢光演習即將進入最後驗收階段，軍方動見觀瞻之際，此文一出立刻引起熱烈討論。

對此，國防部則回應強調，「八二三砲戰」就是展示陸戰隊角色的最好例子，因為陸戰隊具備外島增援、應援與歸復作戰的能力。另外，倘若台灣本島的橋樑道路損毀，陸戰隊便可由陸路、空中及海上進行跨區增援。

然而，平心而論，國防部以發生在六十二年前的「八二三砲戰」，作為今日陸戰隊角色的佐證，卻全然忽視此一時，彼一時的兩岸軍事實力差異，以及戰術戰法與武器性能的一日千里，不免讓人感到答非所問，牛頭不對馬嘴。

再者，陸戰隊被視為台灣國防武力的精銳之師，但近年真正受重用之處，也非國防部所言的跨區增援，或是最常在演習中出現的搶灘登陸，而是與憲兵二○二指揮部、陸軍關渡指揮部共同組成首都地面戍衛與「反斬首」的骨幹。

具體來說，就是在二○一七年四月，駐防於桃園龜山的陸戰六十六旅，奉命抽調一個營進駐北投復興崗營區，成為台北市境內唯一的野戰部隊。隨後，陸戰隊兵力也被納入「政軍兵推」，進行相關驗證。

綜合以上，吳怡農的問題確實值得被討論，也就是原本應該以兩棲登陸作為核心職能的陸戰隊，在台灣現行的守勢防衛戰略中，到底應該扮演什麼角色？ 反過來說，既然陸戰隊的存在價值與實際戰力如此受到重視，那麼又豈能不正本清源，力求用於刀口？

（作者曾任智庫研究員，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法