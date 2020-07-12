自由廣場》搶灘不是泛舟 膠艇有問題

◎ 徐正毅

海軍陸戰隊員在進行登陸搶灘訓練時，因膠艇翻覆而傷亡，令人難過。我覺得原因不能歸咎於海象，因為真的作戰時，再大的風浪也要完成任務。真正的問題，除了覆艇訓練是否落實之外，讓弟兄使用不適合的膠筏當登陸艇，我認為也是個必須檢討的錯誤。

我本身有四十年以上的橡皮舟製造經驗，這次陸戰隊用的這種膠筏，大量使用在溪流泛舟之用，或者在平靜的河面上載運物資、人員。如果用在海上，則它的設計是有問題的，原因有二：

一、這種膠筏本身太軟，尤其若沒有適當的保養，或在充氣嘴、制氣閥的規格制定錯誤，會因膠皮老化、充氣嘴關不緊、制氣閥定壓太低等因素，就會在使用時慢慢地洩氣，舟身慢慢變軟，海浪若大，持續拍打舟身，膠筏就會扭曲變形，而造成筏上陸戰隊員重心不穩，翻落海中。

二、真正要用來載運陸戰隊員搶灘的，應該是另一種名叫充氣攻擊舟（assault boat）。這種攻擊舟使用正確的膠皮，而且船底是經過繁複的一管一管連接，舟前方有一平台可以架設機槍，船尾板掛上馬達，可靈活地在海上活動，就算舟身被子彈穿過，利用特殊的舟底和船尾板，在馬達催動下，還是可以活動一段時間，不會馬上翻覆。許多鄰近國家在近幾年向台灣廠家購買大量這類的充氣船艇。

蔡英文首次就任總統之前，有次我去桃園八德工兵單位參觀，看到幾艘和這次造成悲劇一樣的橡皮筏，大熱天曝晒在陽光下，細看可見舟身的橡皮已龜裂，我心就涼了一半，倘若有演習，這些橡皮筏不沉才怪。這種橡皮舟艇正確的儲存方式，必須先讓船身乾淨、乾燥、洩完氣，妥善置放在陰涼處才對。希望現在已經沒有這種情況。

（作者有逾四十年橡皮舟製造經驗）

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