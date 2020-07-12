TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》搶灘不是泛舟 膠艇有問題

2020-07-12 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 徐正毅

海軍陸戰隊員在進行登陸搶灘訓練時，因膠艇翻覆而傷亡，令人難過。我覺得原因不能歸咎於海象，因為真的作戰時，再大的風浪也要完成任務。真正的問題，除了覆艇訓練是否落實之外，讓弟兄使用不適合的膠筏當登陸艇，我認為也是個必須檢討的錯誤。

我本身有四十年以上的橡皮舟製造經驗，這次陸戰隊用的這種膠筏，大量使用在溪流泛舟之用，或者在平靜的河面上載運物資、人員。如果用在海上，則它的設計是有問題的，原因有二：

一、這種膠筏本身太軟，尤其若沒有適當的保養，或在充氣嘴、制氣閥的規格制定錯誤，會因膠皮老化、充氣嘴關不緊、制氣閥定壓太低等因素，就會在使用時慢慢地洩氣，舟身慢慢變軟，海浪若大，持續拍打舟身，膠筏就會扭曲變形，而造成筏上陸戰隊員重心不穩，翻落海中。

二、真正要用來載運陸戰隊員搶灘的，應該是另一種名叫充氣攻擊舟（assault boat）。這種攻擊舟使用正確的膠皮，而且船底是經過繁複的一管一管連接，舟前方有一平台可以架設機槍，船尾板掛上馬達，可靈活地在海上活動，就算舟身被子彈穿過，利用特殊的舟底和船尾板，在馬達催動下，還是可以活動一段時間，不會馬上翻覆。許多鄰近國家在近幾年向台灣廠家購買大量這類的充氣船艇。

蔡英文首次就任總統之前，有次我去桃園八德工兵單位參觀，看到幾艘和這次造成悲劇一樣的橡皮筏，大熱天曝晒在陽光下，細看可見舟身的橡皮已龜裂，我心就涼了一半，倘若有演習，這些橡皮筏不沉才怪。這種橡皮舟艇正確的儲存方式，必須先讓船身乾淨、乾燥、洩完氣，妥善置放在陰涼處才對。希望現在已經沒有這種情況。

（作者有逾四十年橡皮舟製造經驗）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.