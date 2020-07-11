自由廣場》砍樹種電≠農業光電

◎ 陳榮貴

農委會在七月七日修正農地種綠電要點，並說明農委會三月已退回並修正台糖申請的平地造林砍樹種電計畫，但並未說明農業光電的本質，讓大眾誤以為砍樹種電就是農業光電。

農業光電泛指畜業光電（二十八條）、漁業光電（二十九條）及溫網室農業光電（二十八條）、營農型農業光電（二十九條），其附設綠能設施皆依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」第二十八、二十九條規定審查。這次台糖的營農型光電（二十九條）因使用造林地並以砍樹取得土地，引起社會爭議，農委會已在簡報說明修正作法，但農委會沒有說明、區隔使用私人農地的營農型農業光電之不同，恐造成大家的誤會。

台灣農村的蕭條及沒落，有目共睹，台灣農業的特徵是土地面積小，沒有規模經濟、成本高沒有競爭力，缺少資金及通路，利用農電共生的策略一地二用（發電及農業），農民為主光電為輔，農民保有原土地的種植權及作物收入，企業利用土地高約五米處結合太陽光電系統，引進企業的資金給農民的固定租金補貼，增加農民收入。企業建造光電系統增加就業機會，同時引進二三次加工技術增加產值，吸引農青回鄉；引進管理技術增加通路，利用躉售電力收益回饋地方，使農村再生。這是多贏的策略，國家有機會完成二○二五年二十GW的非核家園目標，解決農村老化問題。

營農型農業光電可以實現以農業為主的策略，在日本很成功，在屏東的達順農場也成功的示範，因此在遮蔽率四十％的環境包括香蕉、鳳梨等大宗品項的產量都可符合法規，農試所也很多試驗證明多種作物品項可行或產量更好，適地適種是農業光電的種植原則。

建議農委會在法令已有下，儘速準備嚴謹的審查辦法，消除假種植種電及農地非營農型的農業光電亂象，消除各界的疑慮。

（作者為屏東縣達順香夾蘭生產合作社及昱欣光電總經理）

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