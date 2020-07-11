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自由廣場》讓我告訴你 她是怎麼活著

2020-07-11 05:30
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◎ 鄧敏宏

這幾天，妳的名字成了「新北市衛生局職員」，我想就叫妳Ｌ吧。

認識Ｌ在二○一六年的夏天，也差不多是這個時節，Ｌ從日本學習長照剛回國，我接到採訪北、中、南照顧秘書的工作，Ｌ隨同我採訪，因為她的加入，讓原本長照門外漢的我，採訪問答中有了更深入的視角。也因為Ｌ的照顧秘書身分，有她在身邊，讓受訪者備感親切，總能侃侃而談，道出照顧工作的甘苦和生命故事。特別是訪問來自印尼的照秘姊妹時，Ｌ說要去買炸雞和飲料，在照秘姊妹休息的晚上時間，在Ｌ帶領的自在愉快氣氛中，聊著聊著就完成了訪問。訪談結束離開時，Ｌ和印尼姊妹們擁抱再見。因為Ｌ出國，已經一年多沒見了，Ｌ說，「她們今年就要回印尼了，還邀我去印尼她們家玩。」Ｌ開心的說著，那個擁抱是我生命中看到的美好風景。

我記得，我和Ｌ完成屏東的訪談，在潮州車站等待火車時，聊起了她的日本行，她說日本最讓人敬佩的是，對於照顧服務工作者的尊重和安全職業環境的看重。她說，「就算台灣引進和日本一樣的設備，照顧技術也同步，沒有『尊重』的態度，一切枉然。」一語中的，身為公民老師的我回說，「看來我們找到長照和公民教育的交集點。」然後，我們都笑了。

Ｌ，妳用最決絕的方式控訴這個事件，是「職場暴力」，是「權勢性交」，是每個人都有可能遭遇到的不堪，或者就正在我們周遭發生。但我們這個社會對於「權力」的覺察有夠薄弱，不是有意無意忽略，就是自甘伏身為奴，台灣長不出「#ME TOO」運動嗎？二十年前玫瑰少年葉永鋕的離開，造就了性別平等教育。Ｌ的離開，不會是白白的走，不該再有人在暗夜中繼續哭泣。

得知妳出事的那一晚，我輕輕抱著我的女兒，三歲，在她的耳邊說，「不叫我們遭遇試探，但叫我們脫離兇惡。」這是我想給孩子的祝福，也是我們該做些甚麼的時候了。

這篇文章，我溫柔的寫，「讓我告訴你，她是怎麼活著。」

（作者為世新大學性別研究所碩士、宜蘭社區大學講師）

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