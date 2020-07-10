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自由廣場》對末代考委的五個期許

2020-07-10 05:30
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◎ 廖國翔

本人有幸受邀至立法院行使考委人事同意權之公聽會擔任專家學者，所關注的重點是如何讓考試院在廢除前，取得其憲法上良善的定位，而非如過去無法充分發揮效能。

過往考試院運作最大的問題就在於院會。依考試院組織法的規定，考試院會由正副院長、考試委員及所轄部會首長組成，決定憲法所定職掌之政策。但實際上職司主動行政任務的考選部等部會所提出的政策，往往在考試院會中遭到干預或消極不予審議。尤其在考試委員長期採共識決下，使得考銓政策的推行更加窒礙難行。吾人甚難想見考試委員加上部會首長共二十幾個人要如何「共識決」？

舉例而言，國人最關心司法改革配套的司法考試制度改革，相關議案就曾令不出考選部，被少數考試院會成員所杯葛。考選部長需要對政策的成敗負政治責任，但相關政策得否順利推動卻是由不需要負政治責任、有任期保障的考試委員所左右，如此大大悖離責任政治原則，這才是考試院為何非被改革不可的原因。

令人欣慰的是，在廢除考監為新的朝野共識下，本次被提名的人選可能也會是末代考試院的成員。雖可能為末代考委，但仍應於任期內為所當為。於此，筆者就被提名人有如下五個期許。

一、所有考試委員被提名人均應依法獨立行使職權，不逾越自身之職權干預機關決策。

二、考試院會不應再鄉愿地維持共識決，就議案的討論，於不侵犯部會政策決定權的前提下，應以表決之方式增進行政效率。

三、典試委員長應由該考科專業人士擔任，而非長期由特定考試委員本身或其屬意之人選壟斷。

四、歷任考選部長均有意廢考國文，因為國文考題長年著重於所謂國學常識或文言文，實已不合時宜，且作文之考題亦多與該考科無顯著相關。然而，每次考選部提出廢考國文，均於考試院院會中遭擋下。期許本次考試委員被提名人應支持考選部推動廢考國文之政策，以求文官選拔之現代化。

五、本次所有考試委員被提名人，均應承諾支持憲政改革，不阻撓廢除考試院修憲案之推動。

（作者為律師，台北市民）

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