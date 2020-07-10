自由廣場》連中科院的資安都…

◎ 陳至正

貴報報導我國軍事武器研發機構中山科學研究院（中科院）購置的伺服器竟將中國「百度雲」列為公有雲，資料可上傳百度雲，並且支援雙向同步，混合雲端備份。雖中科院事後表示資訊設備僅用於內網，不會將資料送到百度雲端，公務資料並未外流。然而，肩負我國高端軍事科技研究之中科院，購置該伺服器且啟用超過一年，竟毫無警覺，資安防護鬆散至此，著實令人訝異。

本次事件之發生，最大的原因就是資安風險管理疏漏，否則早於辦理採購之初，即應排除百度雲。因此，無論是公部門或私人機構，都應以此為鑑，認識並做好資安風險管理，相關步驟有四：

首先，必須識別風險。雖然各部門業務內容及工作範疇差異甚鉅，可能潛存的風險因子不盡相同，然仍應審酌不同業務屬性，做出可識別的異質性資安風險因子。風險識別可說是管理的基礎，也是最重要的一個步驟。

其次，檢視風險成因。瞭解可能之外在威脅與本身潛存之弱點，如系統遭駭、發生重大天災、硬體設計缺陷等。清楚分辨外在危害之威脅與內在潛存之弱點，才能進行有效之相應安全管控或對策。

第三，進行風險評估。深入分析與評估每個可能存在的資安風險，包含風險發生可能性、發生時之影響程度、損失預期範圍及處理之優先順序等，方能提出有效的管理與因應。

第四，提出最適切之風險因應。處理方式大致可區分為避免風險、轉移風險、降低風險及接受風險。我們需先思考有無方式避免風險，如無法避免，退而考慮能否轉移風險，若無法避免又無法轉移，就審酌有沒有辦法降低風險可能帶來的影響與衝擊；最後，如果無法處理或需處理成本過於巨大，接受風險，也算是一種選擇。

唯有妥善之資安風險管理，從制度及作業流程上著手進行修正，並培養員工之資安觀念及敏銳度，才能達到資安防護，建構更臻完備的資通安全防護網。

（作者為地方政府資安稽核成員，雲林縣民）

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