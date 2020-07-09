新聞線上》軍隊形式主義將導致敗戰亡國

記者莊榮宏

漢光演習突擊艇翻覆意外，官兵殉職，有人於是質疑：台灣又沒有要反攻大陸，陸戰隊何必演練「搶灘」？

前半句沒錯，但後半句不對。傘兵若不會跳傘，能叫傘兵嗎？蛙人不擅潛水，哪能叫蛙人？陸戰隊不會搶灘，那還叫陸戰隊嗎？

海軍陸戰隊隸屬於海軍，卻在陸上作戰；兵力從海上到陸上必經一段搶灘過程，不搶灘如何登陸？不登陸如何陸戰？不陸戰如何叫陸戰隊？若因演習意外就廢除搶灘，那乾脆裁撤海軍陸戰隊算了！

傘兵的作戰特性是「空降敵後」，跳傘到敵國的後方，使其腹背受敵，台灣並沒有要反攻大陸，傘兵照樣傳承跳傘戰技，為何陸戰隊就得自廢搶灘登陸的戰技？

敦睦艦隊染疫事件發生後，就有人畫錯重點，指責艦隊不該遠訓，笨蛋！問題是出在防疫，而非遠訓。

突擊艇意外發生後，又有人質疑陸戰隊不應演練搶灘，笨蛋！重點是出在海象，而非搶灘。

倘若一次演習出事，就要取消一項戰技，將無任何國家的軍隊能保有完整；演習意外，各國都有，發生問題，改進就是，怎能因噎廢食？

話說回來，是軍隊就不免有形式主義，各國皆然。

以公認實戰經驗最豐富的美軍來說，它的第二步兵旅屬於戰略作戰部隊，是隨時準備上前線發動奇襲的精銳，但在早期也曾形式主義，士兵把野戰服漿得硬如紙板，使摺縫線條筆挺，再用掃把撐開褲管好把腳伸進去，拖到最後一秒才套上靴子，只為了不讓制服起皺紋，外觀好看，但最終都是白費心機，因為不到一小時，制服就滿是皺紋。

直到越戰結束，美軍才醒悟，進而取消這一類無意義的措施，長官雖仍會檢查部隊，但目的是評估它的準備狀態，而非糾正士兵的水壺超出線外一公分；拋棄形式後，戰力逐步落實。

一九七八年，伊朗向美國軍購的F-14熊貓式戰機進行空中閱兵，戰機呼嘯而過，「形式」看似美好，卻埋藏隱憂。因為戰機的飛行官都由伊朗上流階層擔任，但真正重要的角色是後座的武器系統官，這些較低階的准尉，負責操作先進科技和射控系統，卻由教育程度較低的卑微階層充任，要教會他們精熟操控技術「需要兩代的傳承」，美軍顧問的結論是：每架戰機都只能算是「半架」。

隔年，伊朗發生革命，飛行准尉倒戈，軍隊潰敗，國王巴勒維遭放逐，這就是形式主義的危機與後果。

台灣的軍隊能否保國衛民，取決於實質戰力，而非形式主義，要消滅形式主義，必須從上位帶頭做起。

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