自由廣場》（金恒煒專欄）「民選皇帝」的姿態與心態

台灣的憲政怪獸棲息在總統府，說白一點，就是總統蔡英文啦。

蔡總統成為民主憲政怪獸，一方面拜憲政體制之賜，九七年李登輝主導修憲，「澄社」即斷言會造就「民選皇帝」，果然具體呈現在蔡英文身上。另一方面，蔡英文掌握行政院，加上身兼主席，挾過半的國會席次得以操控立法院，現在透過前大法官許玉秀大爆內幕的文章，原來大法官也在她的呼來喝去之列，且當眾「喝斥」如對下屬！現在終於體會到漢高祖劉邦志得意滿的那句千古名言：「吾乃今日知為皇帝之貴也。」

蔡英文以君臨天下之姿，獨斷乾坤，大法官隨傳隨到，如跑腿般使喚，那麼把民間司改團體呼求的「陪審團」當垃圾丟棄，採用換湯不換藥的所謂「國民法官」，有什麼奇怪呢？許大法官劍尖所指在蔡英文悍然拒絕司改進步版本的「陪審制」，採用維持黨國遺緒的所謂「國民法官」，「喝斥」大法官又怎樣？不過是大總統姿態與心態的外顯罷了。

總統府發言人指稱許玉秀不在現場，所說「喝斥」、「責罵」都是子虛烏有。然而在場的民間司改會董事長林永頌則表示，蔡總統「有上火」、「有生氣」、「口氣真的不好」外，還爆料說，「當天下大雨，呂太郎還是來了」；言下之意是皇上召見，大法官不敢不到。另位在場的王薇君則說，「喝斥」一詞或許不妥，但蔡確有「訓誡」。另位司改會主任蕭逸民則證實是「嚴厲地質問」。「口氣不好」也好、「訓誡」也好、「嚴厲地質問」也好，與「喝斥」有差很大嗎？許大法官並沒有扭曲蔡大總統頤指氣使大法官的事實。

其實這不是重點，重點在蔡英文有沒有踐踏「權力分立的原則」？府方的辯稱是呂太郎在任命大法官前是總統府秘書長，所以請他到府說明云云。問題是，呂太郎是現任大法官，不能因為過去是總統部屬就可以無視大法官在憲政體制上的崇高地位，更不容總統當成隨時使喚的差役。大法官的尊榮在職位，不在誰何。像呂太郎這樣，貴為大法官還是聽命唯謹、奉詔辦事，獨立釋憲可能嗎？

「喝斥」事件最可怕的是，蔡英文凌駕在憲政體制之上，民進黨屈從一人之下。為了貫徹蔡英文「國民法官」的意志，民進黨推出民調，「參審制」支持度竟然高達七成八，目的當然是為現實政治服務，證明「陪審制」沒人支持，證明小英「天縱英明」。然而，即使司法院自己做過的民調都顯示不信任司法的高達五成六，坊間民調更高很多。在這樣基礎上做「參審制」民調有公信力嗎？難道民進黨已自甘墮落到塵土之下！

這話怎講？「陪審制」是民進黨為追求司法正義列在黨綱之上，如果陪審制因為人民不接受就棄之如敝屣，那不就表示民進黨自己掌嘴，證明當年是胡搞亂搞？再舉一例。民進黨有台獨黨綱，如果當時做民調，支持度一定是小小小，為什麼拿著這面大旗，勇往直前到全面執政？民進黨的所有核心價值，是不是全屬騙選票的美麗口號？

絕對的權力使人絕對的傲慢；民進黨一旦拿到了權力，所有編織的普世價值可以全不認帳，憲政怪獸遂在理想的灰燼中為所欲為；「厲害了，我的黨」！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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