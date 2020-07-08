自由廣場》（林保華專欄）林鄭以為自己是習皇后？

我是看走了眼，起初以為香港特首林鄭月娥是天主教徒，因為信仰的關係，與習近平的觀念應該有一定距離。後來越看越不對勁，豈止林鄭，從梵蒂岡某些高層到香港區主教，都似乎要回到中世紀羅馬教廷火燒伽利略的時代。義大利媒體形容教宗已被中國掐住喉嚨。林鄭呢？是掐住喉嚨還是情投意合？

港版國安法在北京通過，陸委會主委陳明通形容是天朝帝國對世界子民發律令。原因當然就是周天子的「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」。這就是習皇帝「民族復興」的目標，現於「國際城市」的香港開始實施了。

不過人大常委會通過的港版國安法在管轄「率土之濱」時還比較模糊，例如「第三十八條：不具有香港特別行政區永久性居民身分的人在香港特別行政區以外針對香港特別行政區實施本法規定的犯罪，適用本法。」第四十三條第五款的「要求外國及境外政治性組織，外國及境外當局或者政治性組織的代理人提供資料」。這種把黑手伸向全球的行徑被美國國務卿龐皮歐痛批為「在侮辱全球所有國家」。

可是林鄭不思懺悔，反而在七月六日公佈的港區國安法實施細則中變本加厲，除了給予警察猶如納粹蓋世太保的極大權力之外，竟然管到外國及台灣的「政治性組織」。《細則》第五條為「向外國及台灣政治性組織及其代理人要求就涉港活動提供資料」，然後可以根據情況罰款或判刑。

首先，何謂政治性組織？在中共眼裡並無公民團體的概念，只要有異中共的觀念，都被打入異議政治性組織，涉及範圍非常廣泛，包括環保團體。美國兩黨是如假包換的政治性組織，他們在國會提出許多有關香港的議案，林鄭要他們向她提供資料？要抓他們？

台灣被單獨點名。除了因為在他們眼裡，台灣既非外國，也非內國。當然，通過單獨點名增加其恐嚇力。民進黨政府對香港粗暴干涉台灣內政，應該給予回擊，並且確保台灣公民團體成員的安全。

林鄭把手伸得太長了。小小一個特首竟然要管起外國與台灣的「政治性組織」。習近平自以為是統領天下的天子，難道林鄭以為自己是習皇后，是習近平左右手的「半邊天」，猶如當年的江青同志？

如果林鄭要專心對付台灣，前台灣「區長」馬英九先生倒是可以充當其僕從成為林鄭在台灣的代理人。因為他一再攻擊蔡英文政府不如林鄭的特區政府。馬區長也受洗過，理念上與林鄭不遑多讓，台灣有哪些黑名單政治人物與禁書的「資料」，馬是瞭如指掌。他所期望的不就是要習近平與林鄭月娥趕快「解放台灣」嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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