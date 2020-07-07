鏗鏘集》讓中共不能呼吸

習近平政權不顧鄧小平的承諾，勒緊香港脖子，讓一國兩制死亡，香港人不能呼吸已經稀薄的自由空氣，美國強烈回應，也要扼制中共脖子，讓它呼吸困難，促成中共政權的內爆。

美國國務卿龐皮歐捨棄「中國」或「中華人民共和國」的用語，改稱中共，強力批判中共政權的欺詐背信行為。他傳遞的訊息：中國問題在中共政權；美國縮小打擊面，中國人應改變中共政權。

從中共建政以來，美國對中國政策有兩個重點：分化中蘇結盟及促成中共的民主改革。尼克森的聯中制俄成功，但他以經濟手段誘其演變卻受中共之騙，養虎貽患，中國經濟成長只助長其霸權野心，並未走向民主。

川普要使「美國再強大」，他的國安團隊坦承中國演變的策略失敗，中共的承諾「全是空話」，偷竊科技，不公平貿易，禍害西方國家。他們正本清源，認定中國為競爭者，要設法改變中共政權。

要改變控制嚴密的列寧政黨並非易事，但這個不義政權也有軟肋。中共一黨專政，統治的正當性靠人民能過活，和義和團式的民族主義。美國避免中共操作民族主義，側重抵制黨政軍企業及中共高幹。

雖說雙方貿易相互依賴，貿易戰會兩敗俱傷，實際上，中國高度依賴美國技術與市場。中國靠出口及舉債撐持的泡沫經濟，受疫疾和貿易戰的雙重衝擊，已經有李克強「擺地攤」的緊急方案，泡沫一破，人民生活發生困難，民怨會指向中共政權。

因為問題在中共惡政，負責的中共高幹，黨政軍企業，大外宣假記者，產業間諜成為川普政府抵制的目標。美國和其他西方國家對中共政權的鎖喉，可能讓中共高幹和中國人醒悟：解決困境，要靠他們改變中共政權。

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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