TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》（北社評論）黨國體制是監察院毫無作用的主因

2020-07-07 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 鄭睦群

現行憲法中考試與監察權的設計雖然特殊，但確實有其歷史脈絡。儘管今日科舉給人的印象是八股，甚至誤國，但該制度確實是人類歷史上最悠久，也最完整的官員選拔制度。因此儘管科舉遭廢除，但對一個千餘年來廣行考試選官的龐大地域，在憲法上設計獨立的考試權並不是突兀之舉，而監察權亦是承襲過往的御史諫官制度，並擴大職權與提升位階，制衡國會的可能濫權。

一般來說，制度的設計多半有其正面價值與積極作用，但前提必須是展開有效的運作，現在的監察院顯然沒有。

事實上，在長達數十載的黨國時代中，五權分立也只是個笑話。行政權被壟斷，監察院也沒有實質功能，而在〈動員戡亂時期臨時條款〉籠罩下，立法院只是橡皮圖章，司法累積的沉痾同樣不在話下。制定與長時間執行「全國」省分比例錄取公務員的考試院，也不存在當初所預想的公正性。因此目前台灣的行政、立法、司法與考試權的功能與現況，其實就是台灣民主化的成果，以血汗衝撞威權體制的見證。監察院的存廢，其問題的根本不在制度上的設計，而是過去在威權時代根本沒有任何積極作用。耗費鉅額公帑，但數十年不曾發揮作用的單位，在今日的民主台灣當然也不需要。簡言之，在符合民主程序的原則下，轉型或修憲直接撤裁都是執政當局應該負起的責任。

但這過程中最悲涼的是，當國民黨黨團總召林為洲喊出「廢考監」此等口號的同時，再次顯示現在的國民黨幾乎不存在任何核心價值，因為獨立的考試與監察權不就是其黨國圖騰孫文的理念嗎？國民黨不是應該站出來捍衛中華民國五權憲法的完整性嗎？其贊成廢除的原因，或許是觀察到社會普遍認為監察院不需要存在，但其根本病因就是過去黨國威權時代的遺毒，國民黨或許要先為此替監察院向社會大眾道歉。此外，國民黨喊出廢除考監兩院的原因是因為提名陳菊，表面上講了很多冠冕堂皇卻與事實不符的理由（酬庸、東廠等），但實際上就是得不到這個位子，那就整個機關連帶一起毀掉。比起監察院的存廢，或許這才是更令台灣人擔心的地方。

（作者為台灣北社人文組副召集人、淡江大學歷史系兼任助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.