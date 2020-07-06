社論》新身軀豈可裝著老靈魂？

國民黨立委日前佔議場爆發衝突情形。（資料照）

相較於國際板塊的劇烈動盪，貿易戰、疫情、地緣政治衝突，烽火遍地；台灣內部局勢則呈現威權體制解體後難得一見的穩定狀態。疫情防治良好，民眾生活迅速回歸常態；經濟並未受到重創，重回四小龍之首；企業出現鮭魚返鄉潮，投資台灣成為主流。尤有甚者，民進黨政府支持度居高不下，加上在野黨缺乏監督制衡的能量，也擺脫不了親中包袱，無法取得主流民意的認同，遂而形成民進黨完全執政的超穩定結構。如此的「一黨獨大」對台灣是福是禍，乃是當前最值得探討的課題。

坦言之，今日民進黨奠定難以挑戰的地位，是二○一八年底九合一選舉大敗時所難以想像的。當時民進黨全面潰敗，執政地方城池大抵失陷，小英總統的支持度跌到谷底，而國民黨在韓流助威下大獲全勝，意氣風發，二○二○年重返執政幾無懸念。孰料，成亦韓流、敗亦韓流，韓國瑜高雄市長寶座尚未坐暖，即圖謀進取總統大位，而黨內無人可以攖其鋒，致使整個黨猶如失速列車，向前狂奔，終於導致崩覆的悲劇，不但總統及立委選舉慘敗，韓國瑜亦遭高票罷免，必勝之局竟成三輸，令人不勝唏噓。短短不及二年，國民黨由顛峰墜落，支持度與其他新興小黨幾乎不相上下，竟連在野應該展現的抗爭，亦流於意氣之爭、情緒之發洩，看不到理念的堅持，與決絕之抗爭意志，對執政黨可說毫無撼動之力，乃造成民進黨實質上「一黨獨大」的地位。

缺乏強力監督制衡，是民主政治的最大風險；這在所有民主國家皆然。一旦執政黨取得完全執政地位，而在野黨卻日益萎縮，雖不必然全是壞處，例如改革方向正確，則執政黨的獨大可以有效排除障礙，確保改革的落實；尤其，台灣由威權邁向民主，在制度改革與轉型正義上仍有諸多猶待變革之處，若能藉由本土政權的壯大擺脫舊勢力的糾葛，則民主的進境確實可以大幅躍進。然而，在台灣民主進入常軌之後，政府的決策往往涉及多數民眾的權益，必須透過不同利益與階層代表的折衝、溝通、協商，方可達成符合多數人利益的政策方案。在民主已成日常之後，如果執政黨擁有足以獨斷獨行的優勢力量，將可能像脫韁野馬，導致政策的暴衝，譬如人事的酬庸，或是對所謂進步政策的偏執，以及一些偏離民意不接地氣的官僚作為，往往對整體國家的利益造成重大傷害。令人憂心的是，在連任大勝與防疫績效得到肯定後，享有高支持度的民進黨政府的一些政策作為，隱然出現導致二○一八年大敗的邏輯思維。

可悲的是，在台灣最需要強力在野黨之際，主要反對黨國民黨的弱化卻到了令人難以置信的地步。任何政黨都會面臨挫敗，但是跌倒再起的動能來自虛心的自我檢討，並且毅然拋棄舊有包袱，以全新的形象重新出發。反觀國民黨，一敗於不知培植重用真正的人才，只會迎合民粹，全黨臣服於一位只出一張嘴的演說家，如今雖然遭逢重大失敗，卻依舊不敢檢討敗因，仍然受到韓流左右，因此無論監院人事之抗爭缺乏正當性，或者高雄市長補選之局，竟找不到可以征戰的將才，乃陷入聽天由命的悲境。其次，國民黨敗於既無法取悅中共，又遭到台灣民眾唾棄的親中路線，尤其習近平的「一國兩制台灣方案」、「港版國安法」，已充分證明國民黨的「一中各表」只是一場騙局，但國民黨至今不敢解開親中路線的鎖鍊，於是只能隨著中共的日益強硬，不再掩飾，而在台灣的政治場域中日益邊緣化。

就政黨政治而論，民進黨若形成一黨獨大的政治生態，絕非正常現象。而在現有反對黨之中，仍以國民黨的規模、歷史與人才的傳承，最受到外界的期待。這是毋庸爭論之事。然而，國民黨雖然已由中生代接掌黨主席重任，形象上似乎擺脫老人政治的老態，但在黨的改造、兩岸政策及諸多民生議題方面，依舊保守拘泥，並未展現強烈的改革意志；有如新身軀卻裝著老靈魂。國民黨若無法迅速振作，無異給民進黨的執政一路開綠燈，一旦執政者的政策飆速暴衝，恐怕就不是台灣人之福了。

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