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自由廣場》13000字的國文素養與棄養

2020-07-06 05:30
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◎ 林柏寬

一○九年大學指考國文試題文字量再度破萬，達一萬三千字，搭配標榜的閱讀素養、結合時事、文學賞析、跨領域統整，「素養」當道卻極可能會讓學生「棄養」國文，這種怪現象必須正視。

一般人每一分鐘平均的閱讀速度為二百至三百字，經常閱讀的人六百字，理解力約百分之五、六十。一萬三千字一般人閱讀需要四十至六十分鐘，還不論理解與否，要求學生在八十分鐘內完成一份以非連續文本、蒐羅名家名著作為考試素材，文言與白話比例約三比二的國文考題，難怪學生都說自己的國文很差！念國文的投資報酬率很低！

猶記得去年大學學測引用改寫樂評人馬世芳《煙花與火焰的種子》的文章，出了三題測驗題，結果馬世芳本人說他前兩題左看右看，都選不出「正確答案」。

其次，因為「素養至上」，許多考科均標榜高層次思考的「反思與批判」，不考所謂的「死」知識，更要結合時事與生活情境，才趕得上流行。

美國教育學者Bloom將認知領域分為六個層次，知識、理解、應用、分析、綜合、評鑑，這也是中小學老師命題段考試卷後需要填寫「雙向細目表」的各種維度，旨在提醒命題老師評量目標需扣緊課程內容，六個認知層次在試卷中的比重更應妥善分配，照顧不同程度的學生。

因為「素養至上」，專家們嚷嚷著要多閱讀，結果是考題中盡是學生沒有念過的文章。學生要從大量文字中抽絲剝繭地擷取資訊回答問題，猜測古文意涵或是出題老師想要的思維。然而，「素養」既然要結合生活情境，解決真實生活中面對的問題，那豈不是古文絕大多數都毋須命題才是？

最後，考題不應為了素養而素養，行折磨學生之實。如果「素養教學」成功，孩子們跟過去的學生相比有更好的答題表現，不正是實驗對照組最有效的證據嗎？又何需一再更改評量題型？

回歸學科本質命題，素養評量別為了改變而改變，別為了情境而情境，高層次的「反思批判」題目可以命題，但請注重命題比例！過猶不及，都不是一份好的評量試題。

（作者為國中教師，台南市民）

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