自由廣場》友訊vs大同 另一種角度看經營權爭奪戰

◎ 魏美玲

由林郭文艷主導的大同股東會董事改選，大同公司派一席未掉，暫時保住經營權，林郭也暫時續坐董事長大位。三圓建設王光祥自稱從二○一八年起投入八十億元買入大同股票，銀行借款四、五十億元，其餘都是自有資金，結果一席未取暫時大敗。反觀台鋼集團，只花不到三年時間，用八至九億買股並綁定委託書通路商，拿下價值超過一四○億的友訊及友勁上市公司。筆者不評論經營權相爭採用的攻防手段及法律爭議，僅指出同樣發生經營權之爭的大同、友訊，為何爭奪結果大相逕庭？

中國俗話「殺頭的生意有人做」，肯定是有利可圖才驅使狙擊者甘冒興訟、投資風險，長線佈局搶奪經營權。大同、友訊此回不僅被看上的誘因相似：手握豐厚資產但近年經營績效衰退，為上市公司卻被歸為類家族企業，公司治理被詬病，更有公司派的董事會成員轉而挺市場派。友訊市場派台鋼更是魔高一丈，說服兩位獨董加上公司創辦人之一的董事成員加入市場派，打著「改革」名號兵臨城下。兩名現任獨董召開股東臨時會解任友訊董事長，市場派拿下友訊經營權。董事會成員與董事長之間的嫌隙及矛盾點，是想贏經營權大戰必握的武器。經由友訊的實例，公司董事長對獨董的提名人選肯定要謹慎再謹慎。

稱林郭文艷為台灣「最強媳婦」一點也不為過！她衝撞法條、得罪所有主管機關，目的就是要將經營權戰場拉至法律戰層級。台灣目前針對經營權爭端的商業事件，尚未採取集中審理制，以致判決確定曠日廢時，未等到判決確定下屆改選已經到了。話說得輕鬆，但真要不惜興訟纏身，硬起來跟市場派龐大律師團鬥法，肯定要有過人的膽識及非人的決心。台鋼謝會長曾說：因為有王炯棻律師的協助，他雖被控掏空且深陷八十五億元的龐大債務，但過程中從未蹲過一天牢房，連收押都沒有。如果王炯棻擔任友訊董事長的律師，在沒有蹲過牢房的成功案例鼓舞下，友訊的經營權爭奪肯定會打到最後一戰。

經營權大戰對公司是傷筋動骨，對員工更是情何以堪，但「窈窕淑女，君子好逑」，這次保住了，可能會有口袋更深更想改革的市場派又結合了。董監的改選三年就一次，要阻斷市場派追求之心，提高持股並尊重專業經理人，積極改進公司經營績效，才是正本清源之道。

（作者曾服務於網通上市公司）

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