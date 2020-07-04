自由廣場》給國民黨一個良心的建議

◎ 蔡敏雄

由於國民黨立委日前佔領立法院議場，不到二十小時就被民進黨立委清場，遭譏戰力太差。因此，日前朱立倫率領藍委洪孟楷等進行拳擊特訓，喊出未來要發揮戰力。國民黨革實院長羅智強則加油打氣吶喊：「我在野，我光榮」。國民黨立委不思在議場，比論述、比政策及比智慧，反而企圖將立院議場當武打擂台，踐踏體育運動的精神。因此建議國民黨，今後要提名立委或其他民意代表時，就規定不具備拳擊、柔道或跆拳道等格鬥技巧者不得參選，省得日後再行特訓。此外，在與他人肢體衝突後，尚須擁有三天三夜的媽寶「哭功」，以博取社會同情。

當中國強行制定港版國安惡法後，小英總統立即抨擊中國罔顧香港民意，背棄承諾，強調因應變局，將提供港人人道協助，更證明了「一國兩制」不可行。同時，國際間譴責中國之聲四起，美國自不例外，英、德、日、澳等二十七國在聯合國人權理事會，要求中國撤回港版國安法，就連日本共產黨委員長志位和夫也嚴正抗議，要求中國撤回該法。執政的日本自民黨外交部會，更於三日決議，請求日本政府取消以國賓身分邀請習近平訪日，以示抗議。

反觀，國民黨還沉醉於「對此深表遺憾」、「一國兩制精神受嚴重壓縮」、「呼籲港府堅定捍衛香港高度自治」的痴人夢話；而國民黨內那些兩岸買辦，以及舔「九二共識」的大老，各個噤若寒蟬；主席江啟臣更為了一張與黃之鋒的合照，惟恐觸「法 」，嚇得強調「黃」非港獨。國民黨對中共惡霸如此弱腰，卻對內則強，要特訓「武功」，發揮戰力對付民進黨，莫非國民黨摩拳擦掌為的就是爭取「永遠在野，繼續光榮」？

（作者為醫師）

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