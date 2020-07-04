自由廣場》超前部署 發送中秋國道客運振興券

◎ 楊榮德

端午四天連假，爆發國內旅遊熱潮，國五創下卅二小時最長塞車紀錄。民眾踴躍出遊有助於刺激內需市場，七月一日起跑的「安心旅遊方案」，同樣可望振興經濟。只是，琳琅滿目補助措施，能否積極引導民眾旅遊消費行為，兼顧鼓勵國旅與交通疏導兩政策目標，超前部署發送「長途客運振興券」或是可行方案。

自二○一六年底開始地區性與季節性補助國民旅遊，到二○一八年擴大全年辦理，再加上「安心旅遊方案」，乃至於規劃中旅館飯店國旅補助3.0，多以旅行社與飯店旅館為對象，預算流向佔國旅支出最大宗住宿費，暴露主事者炒短線政策慣性思維。誠如前交通部長賀陳旦擔心的：政府齊頭式補助，扭曲市場競爭機制，錯失協助產業調整體質機會。尤其，補助傾斜住宿單一面向，龐大經費無法帶來更大邊際效益，相當可惜。

根據觀光局《二○一八年國人旅遊狀況調查》，高達六成四民眾選擇自己開車，公民營客運則僅有一成。以端午連假為例，公路總局統計，西部國道客運運量反而比去年同期減少約兩成。疫情是最廉價的卸責藉口，以民眾不敢搭乘密閉空間大客車為由，不公平污名化長途客運。唯台灣四百餘件確診病例疫調結果，沒有任何一人是搭乘大眾運輸工具而感染。

事實上，公路總局每逢連續假期都協調國道長途客運業者提供優惠，只可惜十五％折扣幅度聊勝於無。值此衝刺國旅時刻，主管機關若祭出補貼票價至少五成有感方案，讓節省下來客運車資轉用於旅遊目的地計程車資，再配合類似國五開設大客車專用道、行駛路肩或大客車不受匝道儀控管制等措施，擴大辦理時段與路段凸顯優先路權，國道長途客運疏運功能一定有機會加倍放大。

尤其中秋節連假，避免國道塞車潮再現，利用公路總局既有申請核銷機制，進一步發放「國道長途客運振興券」，客運票價全額折抵旅遊目的地餐飲、購物或計程車資，大幅度提高搭乘誘因，同步達成平抑小客車流與帶動風景區在地消費等多重效益。另外，強化「台灣好行」景區巴士接駁，宣導遊客善用客運APP即時動態，便捷快速的國道長途客運再加上銜接無阻的最後一哩路，國旅交通才有機會引導改變。

（作者為客運業關係企業工會理事長）

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