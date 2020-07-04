自由廣場》MQ-9採購案 有助提升國防

◎ 張豐麟

五月中旬，自由時報率先各報披露空軍已著手向美採購MQ-9「死神」無人機系統的建案程序，規劃首批以五十億元預算採購四架MQ-9，以及相關後勤、武器裝備，很多人憂心MQ-9的採購案將使中科院研製「騰雲」大型無人機胎死腹中。其實國人應從正面角度視之，勿過度杞人憂天，因為MQ-9可滯空達二十八小時，最大飛行半徑為一八五○公里，飛行最長距離達五九二六公里，更可攜帶包括地獄火飛彈、遙攻炸彈、火箭彈等對地武器系統，不僅成熟而且穩定，有相當多的養分可供台灣擷取！

目前不僅國防航太科技比台灣強大的英、法、義等國都不自行研發與MQ-9同等級的無人機，而選擇採購現役產品，六月底日本海上保安廳亦選定MQ-9B海上守衛者無人機進行測試，看上的就是產品的成熟度與穩定度。

菲律賓在二○一八年三月透過美「對外軍事援助」計畫，取得六套美製掃描鷹無人機（Boeing Insitu ScanEagle），並部署在馬尼拉郊區，迄今亞洲鄰國馬、印尼、菲和越共採購了三十四套掃描鷹無人機，該款無人機是由波音公司旗下Insitu公司生產，機身長一．六公尺、翼展三．一公尺，配備有光電、紅外線及高解析度攝影機，可追蹤靜止及移動目標，滯空至少維持二十小時，並可將即時影像傳輸回一百公里以外的工作站，不僅價格便宜且體積不大又便於維護，向美方採購一定數量的掃描鷹、MQ-9死神或是黑傑克（Boeing Insitu RQ-21 Blackjack），藉由實際操作先進國家較成熟產品累積未來改進台灣製UAV的技術能量，其實可讓研發單位少走許多冤枉路，當然應正面看待！

採用無人機偵巡海峽中線以東區域「省錢又省力」，可大幅減少國庫的公帑流失與人力成本，從光電偵蒐儀器有效搜尋半徑來看，船舶的半徑在十五浬上下，航空器在一千呎的飛行高度，即可擁有二倍以上的有效搜尋半徑，是以UAV幾乎可視作是「艦隊之眼」，在兩岸如此緊繃的現在更顯現出其重要性，是以不僅空軍有採購MQ-9的必要，行政院或可考慮在疫情減退前協調國防部將二十四架銳鳶無人機移撥半數予海巡署，因為中型無人機每次出勤成本僅二百美元上下，相較於大型船艦每次出勤成本逼近百萬台幣，差距相當明顯，此波疫情恐持續至少半年，本來就人力吃緊的海巡弟兄所面臨的壓力恐非一般人可以想像，唯有善用無人機進行科技執法，才能打一場持久又有效率的抗疫作戰！

（作者為國立大學教職員工、台中市民）

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