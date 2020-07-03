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自由廣場》如果當初香港獨立…

2020-07-03 05:30
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◎ 沈建德

港版國安法通過，已無「一國兩制」，更不要說香港獨立

事實上，二戰後聯合國積極鼓勵香港獨立，從一九四六年的六十六號決議，到一九七二年被夾帶表決歸中國前的二八七八號決議為止，至少有三十一個。但香港人沒有獨立意願，使中國有機可乘。直到中英聯合聲明簽署，港人還相信鄧小平「五十年不變」，今天終於知道它的真面目了！

中國對台灣也一樣。繼一九三六年後，毛澤東於一九四七年三月八日再次宣佈支持台灣獨立，而一九四九年一月十二日蔣介石電陳誠，也說台灣是托管地性質。因二戰後台灣托管、獨立，是一九四五年六月國共合組的聯合國代表團（團長宋子文國民黨，團員之一董必武共產黨）力爭的結果，寫在聯合國憲章第七十七及七十六兩條。

毛澤東選在一九四七年三月八日延安宣佈支持台灣獨立，是因當天蔣介石第一次召見二二八劊子手劉雨卿來台屠殺（第二次是隔天），毛暗示台灣人要根據聯合國憲章趕走中華民國。一九四九年中國局勢逆轉，蔣介石一月二十一日下台前，才告訴陳誠台灣真正的法律地位。人之將亡其言也善，蔣毛都一樣，毛一九四七年宣佈支持台灣獨立時，也是蔣介石大軍圍剿緊鑼密鼓之際，十一天後，延安就被攻破。

台灣人對自己的地位全然無知被毛澤東看破，故一九四九年三月十六日《人民日報》就改口說「中國人民一定要解放台灣」（蕭欣義教授研究）。這就是中國！想不到時至今日台灣人還以為台灣地位未定、中華民國台灣。只能說，要當香港第二不難。

（作者曾任中興大學企管系副教授，現為有機自耕農，https://www.facebook.com/TPGOF

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