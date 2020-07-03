自由廣場》港青手記 〉或許，我要在獄中度過餘生

◎ Katie

被憂鬱情緒困擾的這一年間，有次身心科醫師問到家鄉狀況，「一切還好嗎？」

「不好。」

「家人還好嗎？」

幸運的「還好。」

「看到手機彈出的新聞通知，心情會更不好。」

也許醫師只是按著同理心說：「心情不好，那就不要看新聞。」「不要多費心神去擔憂能力所控制不來的事物。」

不看新聞，不要看新聞，不要讓自己心情不好。

可是不看，一看便已經是「香港一國兩制，正式終結」。

有時候我會多想，我們的下一代會怎樣看現在的我們？

遠離煩囂的某些時光，恰好讀到龍應台《國家》，文章寫著：

我驚訝萬分地發現，台灣人有一個日常詞彙在香港是從缺的。

在台北，人們來來去去，宴會上碰面時的相互問候往往是：「回國了嗎？那天再出國？」

七百萬香港人住在一個大機場旁邊，……但是，他們離開香港不說「出國」，回到香港不說「回國」。……香港人在談香港的時候，絕不會用到「國」這個詞。當他們真的用到「國」這個詞的時候，通常指的不是香港，而是另一個地方—那個很大、很大的羅湖以北的中國，或者是維多利亞港邊矗立的那個「解放軍大樓」。

的確，作為香港人的那些日子裡，不多說「國家」。小學上課時舉手選擇身分認同，班上大半認為自己是「香港人」。

我們這一代，聽到國歌不會感動流淚，看到國旗飄揚沒有雄心壯志，望到國家領導人不會視父母而不顧。

我們看上一代人，除了厭惡那老生常談的「獅子山下精神」，幽邃的代溝隔絕下，我們這一代卻細味著英殖時代的餘韻。

孩童時問祖父，「跟印度人當警察同僚感覺如何？」又問父親，「當香港皇家警察時感覺如何？當香港警察時感覺又是如何？」

長在警察世家，眼看著今天香港警察所作所為，感慨萬分；生活在回歸二十三年的香港，無可奈何。

或許在明日之後，下一代人指責我們沒有為國安法奮力抗爭；

或許在二十七年後，下一代人已經早早遺忘那些不存在的歷史；

或許在下一個世紀，下一代人幸福地享受著民主制度的洗禮；

又或許明日之後，我因為寫了這篇文章要在牢獄中度過餘生。

曾經的那些抗爭回憶，成為煽動和諧的罪名。

曾經繁花似錦的漁港，最終淪為中國香港直轄市。

（作者為香港籍青年，來台就讀大學）

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