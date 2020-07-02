TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》修憲契機，以廢考監推動內閣制

2020-07-02 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 沈迺訓

此次監察院長人事風波，順勢引燃修憲議題。有關考、監兩院委員提名淪為酬庸虛位、功能不彰之議由來久矣，誰執政就提自己人，誰在野就批酬庸，兩黨吃相一個樣，共同點就是吃定制度使然「執政負責吃麵、在野負責喊熱」，也算是角色扮演各取所需。

站在國家發展立場，兩院功能性與存廢與否，至多只能算是學理之辯。此無他，兩院所掌權力之影響性與其機關預算規模，遠遠不如另三院，「盲腸不割，人好好的；割了，人還是好好的」。兩院長久被詬病的主因，是委員們領高薪、享尊位，吃不到葡萄的難免嫌葡萄酸，一切都是人性。另一層面，基於制度設計，委員們縱然有鴻鵠之志，卻也插翅難飛；聖人當了，也很難不成廢人。

但因存廢之議而開啟的修憲大門，才是國家發展長治久安的命脈所在。對比考監兩院的權小勢微，但又無法對其有制衡機制；總統的權勢滔天，卻是有權無責。後者在制度上的影響性與危害性，與前者相比有如泰山鴻毛。

若要廢監委，以現行一一三位立委的員額，尤其不分區僅三十四名，若要兼併監委權責，恐怕力有未逮，朝增加立委員額方向修憲就有討論餘地。

此舉各黨應會樂觀其成，畢竟把餅作大後，只要選制細節兼容諸黨需求，大黨沒損失，小黨也更有發展空間。在此架構下，順勢將半總統制改為內閣制，建立權責相符的政府體制，仍稱得上是畢其功於一役。

反之，若無以擴編立委員額作為政治協商前提，作為既得利益者的執政黨，豈會願意成全？而在野黨要求改內閣制、廢考監，就顯得「狗吠火車」意義有限。

讓廢考監為內閣制鋪路的修憲策略，在政治現實考量上有其必要與必然。表面上，是內閣制搭廢考監的便車，實則相反；若無更大的利益驅使或利益轉換，維持現狀對執政者有利的情形，就會讓修憲前提難以達成。

廢考監與內閣制孰重孰輕？子曰：「賜也，爾愛其羊，我愛其禮。」廢考監只是那隻羊，內閣制才是禮之所在。

（作者為前高市府勞工局機要秘書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.