自由廣場》修憲契機，以廢考監推動內閣制

◎ 沈迺訓

此次監察院長人事風波，順勢引燃修憲議題。有關考、監兩院委員提名淪為酬庸虛位、功能不彰之議由來久矣，誰執政就提自己人，誰在野就批酬庸，兩黨吃相一個樣，共同點就是吃定制度使然「執政負責吃麵、在野負責喊熱」，也算是角色扮演各取所需。

站在國家發展立場，兩院功能性與存廢與否，至多只能算是學理之辯。此無他，兩院所掌權力之影響性與其機關預算規模，遠遠不如另三院，「盲腸不割，人好好的；割了，人還是好好的」。兩院長久被詬病的主因，是委員們領高薪、享尊位，吃不到葡萄的難免嫌葡萄酸，一切都是人性。另一層面，基於制度設計，委員們縱然有鴻鵠之志，卻也插翅難飛；聖人當了，也很難不成廢人。

但因存廢之議而開啟的修憲大門，才是國家發展長治久安的命脈所在。對比考監兩院的權小勢微，但又無法對其有制衡機制；總統的權勢滔天，卻是有權無責。後者在制度上的影響性與危害性，與前者相比有如泰山鴻毛。

若要廢監委，以現行一一三位立委的員額，尤其不分區僅三十四名，若要兼併監委權責，恐怕力有未逮，朝增加立委員額方向修憲就有討論餘地。

此舉各黨應會樂觀其成，畢竟把餅作大後，只要選制細節兼容諸黨需求，大黨沒損失，小黨也更有發展空間。在此架構下，順勢將半總統制改為內閣制，建立權責相符的政府體制，仍稱得上是畢其功於一役。

反之，若無以擴編立委員額作為政治協商前提，作為既得利益者的執政黨，豈會願意成全？而在野黨要求改內閣制、廢考監，就顯得「狗吠火車」意義有限。

讓廢考監為內閣制鋪路的修憲策略，在政治現實考量上有其必要與必然。表面上，是內閣制搭廢考監的便車，實則相反；若無更大的利益驅使或利益轉換，維持現狀對執政者有利的情形，就會讓修憲前提難以達成。

廢考監與內閣制孰重孰輕？子曰：「賜也，爾愛其羊，我愛其禮。」廢考監只是那隻羊，內閣制才是禮之所在。

（作者為前高市府勞工局機要秘書）

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