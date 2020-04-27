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自由共和國》蕭新煌、林宗弘／「政治」風向左右地球未來

2020-04-27 05:30
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近年來台灣也有類似民粹政治現象，以「庶民」為訴求，主張短期的經濟發展政策，例如「發大財」，反對空污卻又提倡風險更大的「以核養綠」等。圖為去年國民黨總統候選人韓國瑜於台中辦反空污晚會。（資料照）

蕭新煌 ／總統府資政

近年在政界、產業界和輿論界的「反綠能」、「擁核」、「反非核家園」論述，是否也隱藏著台灣版的「氣候變遷否定論」？圖為前總統馬英九（右二）、前行政院長江宜樺（右三）、「以核養綠」公投發起人黃士修（左二）等人以行動力挺重啟核四。(資料照)

林宗弘／中央研究院社會所研究員

今年的地球日（四月二十二日）是在武漢肺炎（Covid-19）肆虐全球的災情下度過，從它發生、蔓延到各國防治的狀況看來，似均與政治脫離不了關係。地球的未來也與政治息息相關。

在二○二○年，全球科學社群通力合作的「未來地球」（Future Earth）研究計畫針對氣候變遷和減碳問題發表了最新的報告《我們在地球上的未來（Our Future on Earth）》。它在政策議題上有四個重大突破。首先，這份報告首次以政治作為分析重心之一，就是一個重要的突破；其次，氣候變遷否定論（climate change denialism）指的是質疑科學研究裡，氣候變遷衝擊的觀點，本報告探討散佈這種觀點的政治與社會因素，認為與民粹主義的興起有關；第三，研究發現碳排放產業與該國民粹主義興起也經常密切有關；最後，報告認為對抗氣候變遷否定論的社會力，來自環境友善的公民團體。以上四個重要觀點分述如下：

將政治納入分析重心：這是近年來有關氣候變遷（Climate Change）的國際組織報告中，難得一見明文將社會和政治層面列為醒目而單獨的一章。過去，頂多是以一段話，諸如「人民的生活方式也應有所改變」或「人民和ＮＧＯ的環保集體力量也應被重視」，論述因應氣候變遷應有的諸多正面途徑策略。這份報告終於正視社會與政治因素對氣候變遷與相關政策的影響，值得肯定。

氣候變遷否定論來自民粹主義：有別於過往以簡單的說法呼籲應重視社會、文化、生活方式等「有助於」因應氣候變遷永續發展和減碳轉型的社會因素，本報告特別聚焦在「有礙於」氣候變遷和減碳政策執行的一個政治因素，亦即假借人民、民間、草根之名的民粹主義，利用民粹主義質疑、反對或否認有氣候變遷事實的「氣候變遷否定論」；它污名氣候變遷論述是「自由派的騙局」，並藉此阻撓、反對任何積極因應氣候變遷或減碳的政策，號稱這些氣候政策會打擊產業，降低經濟成長和減少就業機會。此一民粹主義的社會基礎，就是群眾對經濟危機衝擊的恐懼。

民粹主義背後與高碳排放產業有關：這種「否定氣候變遷科學證據論」的民粹主義及其倡議的右翼保守政黨，在歐洲正方興未艾。在歐洲議會中，三分之一屬於右派民粹的成員，固定地反對任何有關氣候和能源政策提案；投票反對氣候及能源政策方案的選民中，有一半具有民粹政黨的黨員身分。在二十一個右派民粹政黨中，七個（三分之一）直接否認「氣候變遷」、人類世（Anthropocene）的肇因及其負面效應。根據世界資源研究所（World Resources Institute）的全球溫室氣體排放資料，三十％竟然是來自那些被民粹主義政黨掌權的國家。本章作者嚴正指出，在正值人類面對關鍵年代，必須大力推動避免溫度上升攝氏２度的氣候政策之際，上述民粹的「氣候變遷否定論」會造成嚴重後果。

建立友善環境的公民社會聯盟：反制上述「威權民粹主義」（或稱民粹威權主義），本報告期待有另一股抗衡的進步力量出現，亦即進步行動人士（progressive activists），由中間偏左勢力和綠色環境力量相結合，以共同面對和解決「氣候變遷」及「社會正義」這兩大人類問題。同時，它還特別推崇全世界原住民族如何持續他們生態體系的「在地知識、智慧和行動」。除此之外，它也列舉了幾個草根運動，也正在對抗那些「否認論」的民粹主義和政黨。可是這些「對」的草根公民力量是否真的能在全球各角落結盟，凝聚足夠政治力量來對抗「錯」的民粹主義力量，進而督促各國政府正視氣候變遷風險和減碳治理呢？這恐怕不容過於樂觀。

這份報告對台灣的環境變遷研究方向和未來行動策略，以及台灣的國際參與有很多而直接的啟示。

１、將政治納入台灣環境變遷研究的視野：如何找出那些也存在於台灣的「氣候變遷否定論」的民粹主義因素？近年在政界、產業界和輿論界的「反綠能」、「擁核」、「反非核家園」論述，是否也隱藏著台灣版的「氣候變遷否定論」？他們是那些人和團體？背後支持力量又是什麼？民進黨政府應對二○一八年公投案「反環境」的結果深加反省和研議對策。

２、關注台灣版的民粹主義：近年來台灣也有類似民粹政治現象，以「庶民」為訴求，主張短期的經濟發展政策，例如「發大財」，反對空污卻又提倡風險更大的「以核養綠」等，與歐洲政治的類似性值得關切。

３、尋找台灣友善環境的社會力：台灣的友善環境力量及其社會基礎為何？友善環境的公民社會與草根組織如何擴大社會影響力？如何凝聚上述進步活躍的環境公民團體，發揮督促鞭策政府正視和執行氣候變遷治理措施？行政院和總統府應立即採取行動，加強連結國內外的綠色力量，為氣候變遷和減碳前瞻政策共同效力。

４、關注台灣民粹主義與高排碳產業的政治傾向，防範氣候變遷否定論：如何透過學術、知識界和公民社會影響力，凝聚綠色正義力量，另一方面也要正視台灣版民粹主義「氣候變遷否定論」，加以辯駁、匡正，應是當務之急。

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