自由共和國》傅安堂／華信改名台灣航空

運送防疫物資到歐洲的華航以天空國家隊為傲並推形象廣告,原本是一件好事,卻因為CHINA AIRLINE被國際媒體、網友混淆。(資料照,取自荷蘭貿易暨投資辦事處臉書)

傅安堂/資深航空業人員

可行的解決之道是將華航集團旗下的華信航空改為其子公司並改名為「台灣航空」(資料照)

運送防疫物資到歐洲的華航以天空國家隊為傲並推形象廣告,原本是一件好事,卻因為CHINA AIRLINE被國際媒體、網友混淆,質疑是替大陸載運台灣物資。再次掀起改名的熱烈討論甚至上網連署,而政府也持正面看法支持改名,並指示華航研究各種可能性。就專業上來說,華航要改名是一件耗時、耗力、耗金錢的巨大工程,因為單就訂位系統、運務用品、LOGO更換就是一大筆錢,更不用提可能丟掉航權及流失旅客的巨大商業風險。華航因背負著歷史及國家賦予的重責大任及包袱,有其壓力,但改名一事茲事體大,仍應該要慎重考量!

但一定要華航改名嗎?其實不用、也不應該,因為華航在兩岸及香港的航權一旦改名「台灣航空」,絕對立刻被大陸禁飛停航,除華航商業損失外,後續政府的兩岸航權談判更容易被大陸方面百般刁難,影響兩岸空中交通。再者,大陸中國國際航空(AIR CHINA)就是因為CHINA AIRLINE被華航用走,才不得不使用AIR CHINA。一旦華航改名,相信中國國際航空極可能立刻將英文名字改為CHINA AIRLINE,讓大陸得了便宜還賣乖!

可行的解決之道是將華航集團旗下的華信航空改為其子公司並改名為「台灣航空」,因為華航持有華信航空近九十四%的股份,所以透過集團內部及政府協助重整應該是可行的。另外,華信航空主要飛的大陸航點不多,且多為二線城市,就算改名後被大陸禁飛,對華航集團的影響不大,況且可由政府協助華航取代其航權以做為補償。建議做法如下︰

華信航空改為華航子公司後,向民航局及IATA等國際單位申請改名「台灣航空」,機隊更換新的LOGO,並開始就現有航權與對方國協商以「台灣航空」飛行服務。

華航協商現有航權(大陸、港、澳以外)改由「台灣航空」飛行,並從對台較友好的日本、新加坡及美國開始進行談判,在執行上應該比較容易,可先由一個國家或是同一個區域逐漸協商,而華航則視談判進度陸續將旗下機隊轉移給台灣航空,以方便不同機型機隊的轉移且不影響華航的營運。

在協商過程中如何讓對方國了解「台灣航空」與中華航空的關係及原因很重要,可以用華航集團營運方針調整及財務原因向對方國說明及爭取,因此財務及機隊轉移更換註冊公司的相關證明文件很重要。

如果有部分國家因受中共影響堅持不答應,則華航可以繼續飛行不會造成航權喪失及營業損失。

這樣的更換轉移名稱的好處是華航進可攻、退可守,萬一在更換航權的過程不順利,則華航可以繼續飛行,不會因為改名喪失航權,再慢慢說服對方國,等待時機再協商給「台灣航空」飛行。再者,華航及集團旗下付出成本最少,減少納稅人的負擔及反對者的聲音,而且「台灣航空」的名字應該可以在一年內就可以盡快誕生,符合國人的期待及國家的需要!筆者預估這樣的方法可能在五至十年內可以逐步完成,而中華航空則退居到華信航空目前的位置,專門飛大陸及香港航線,因為沒有更改名字大陸也不能無故取消華航航權,而「台灣航空」也可以在往後十年陸續發展壯大取代今日的華航,甚至比華航更有名,因為代表台灣的LOGO及TAIWAN字樣,更能被世界了解是來自台灣的航空公司。

因此中華航空無需改名,仍以代表國家的FLAG CARRIER(an airline that is or was owned by a government, often with the name of the country in its name)自居及傳承歷史,萬一將來更換執政黨後,也無需為國家航空公司名字爭吵,因為台灣有台灣航空及中華航空可以靈活運用!

更改華信航空為華航子公司再改名為「台灣航空」並保留中華航空,應該是最符合經濟效益及國家政策需要的雙贏方式,僅提供各界參考研究!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法