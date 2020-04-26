自由廣場》和平醫院封院對錯關鍵

◎ 鄭先祐

過去因SARS疫情，而封閉台北市和平醫院，這是否有錯？要看當時和平醫院的「承載量」，可否承擔被封閉在裡面的人之生活與醫療。

按紀錄說，當時在裡面的人超過一三○○人，這明顯的超出其「承載量」，因此難以照顧好，而徒增被感染的機率。同樣的，面對武漢肺炎，中國的封城，或是建構方艙醫院，這些明顯的都是掌權者的權宜之計，只想方便管制，沒有考量「承載量」，這可能會因此徒增受感染和死亡的人數。

一個人最多若可背起六十公斤的重物，最好背起五十公斤就好；若要持久，就只能背起三十公斤。這樣才不會傷身體，而累垮！每個醫護人員要看顧好（傳染病）病人的數量，也有其上限。每家醫院、或是整個社會，或國家，可照顧好病人的數量也都有其上限，這稱為其「承載量」。倘若病人的數量超過整個社會醫療體系的「承載量」，就會造成這個社會醫療體系的崩潰。

要避免傳染病疫情擴散，必要隔離，但不是像犯人要集中管制，而是需要有足夠的空間。人和人之間，要分散開來，才能做好隔離。同一個國家（或社會）裡，採取封城，或是封閉社區，或是某個家或大樓的方法，是愚昧的。因為沒有考慮被封閉在裡面的，是否有足夠的隔離和生活的空間，以及醫護救助等等。好的替代方法是，整個國家，或是整個社會共同來承擔，處理需要隔離的困境。因為擴大到整個國家或是社會，整體的「承載量」較大，這樣才可較安全的照顧好！

（作者為大學退休教授，台南市民）

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