自由廣場》土八路鐵了心反世界

◎ 雲程

中國隱匿疫情導致武漢肺炎成全球大流行，已是常識。各國在管控疫情之餘，研議向中國求償，甚至採取了法律行動。

法律的三段論很簡單：中國為公約簽約國，有接受條約規定之義務（大前提）；疫情來自中國但被隱匿，即北京未依據「國際衛生條例」須於二十四小時內即時通報與分享資訊，反而阻止國際關切，甚至提供錯誤數據（小前提）。結論：中國因隱匿負有條約下賠償義務。

無論研議中的世界衛生監督機制是否放在ＷＨＯ之內，已經勢在必行。而各國已安靜地進行法律鋪陳，俾便未來處理中國的疫情責任，包括三月二十五日美國司法部定義企圖持有、運輸、散播病毒，甚至明顯企圖影響相關政策者為恐怖主義之犯罪行為；四月十四日美國參議員提案「武漢肺炎病毒受害者正義法案」，剝奪中國的主權豁免權與發展私法訴訟權利。

原本想趁本國疫情稍緩，透過大外宣混淆視聽的北京，察覺情勢有異後，一直纏繞「病毒」是天然的議題打轉，甚至拒絕分享病毒株，阻止國際學界建構病毒演化樹來追究原因；還夥同ＷＨＯ幹事長，混淆「內部示警」為「正式通告」。他們企圖轉移：事件源自中國武漢、阻撓防疫等兩大關鍵指控。

除此之外，北京更以多線進攻代替防守。在疫情上，他們堅稱病毒並非人工重組、拒絕分享並摧毀病毒株、誣指美軍帶來病毒；在輿論上，滲透各國社群與媒體，釋放假消息製造恐慌；在法律上，栽贓各國防疫不力造成中國損失，鼓勵中國企業對各國政府反向求償，以模糊鉅額索賠壓力；在人道上，高價販售先前囤積的防護裝備，甚至販售假的防護裝備、阻止美國ＣＤＣ等國際調查與幫助、阻撓加拿大與波蘭人道救援防疫物資的運送；在軍事上，在南海撞沉越南船隻、建立新的行政區、更新命名水底地形地物、解放軍大演習、並對台灣進行軍事威嚇、派出海上民兵四出騷擾等。

中共在疫情中不斷蠻幹！這是土八路的本性：當情勢不利或計謀被揭穿時，他們並非知恥退讓，反而變本加厲硬幹到底。直到將清水搞混，大家自顧不暇，他們便可脫身，甚至從中獲利。

中共現在面臨經濟崩盤關頭，看此趨勢，其決策過程即將（或已被）土八路的蠻幹根性主導，未來北京瞬間做出意外的舉措，並非不可能。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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