自由廣場》前飛官看將領鞠躬道歉

◎ 張健常

日前國防部長率將領在記者會台上鞠躬道歉，彎身九十度，誠意十足，身段夠柔軟，態度夠謙卑，時間夠長久，講台右側空軍出身的副部長一時不察先行復禮，被媒體形容為「尷尬十二秒」，好在沒再度彎身下去，若是時間再抓不準，豈不要向媒體國人行三鞠躬禮了？

自從軍隊國家化後，國軍任勞任怨委曲求全事例實不勝枚舉，大概自洪案之後，不論小白事件或雄三誤射，只要國軍出了包，就是身著大禮服，肩上亮星星的將領列隊深深一鞠躬，極盡卑微的認錯懺悔冀求原諒。試問全世界有哪一個國家的軍人是如此奉行民主至上的？

「中華民國陸海空軍軍人讀訓」第九條：注重禮節，整肅儀容，不容有褻蕩浪漫之行為。「禮」就是明禮尚義，循理守法。惟禮數亦應有所節制。軍人武德的最高目標，就是要訓練鐵一般領導的將領和鐵一般勇敢的戰士，軍人十二要項為：雄壯、威武、嚴肅、剛直、安靜、堅強、確實、速捷、沉著、忍耐、機警、勇敢。空官的傳統還加了一句活潑，看來還要再多一句「謙卑」才行。

高齡一○一歲仙逝的郝前院長擔任八年的參謀總長期間，除了在忠烈祠向先賢先烈鞠躬，公開場合從未見他為道歉而鞠躬，行政院長任內留下一句名言：「朝令有錯，夕改何妨？」軍人以服從為天職，縱然犯下天大的錯，撤職、降階、記過，甚至法辦都是選項，動輒彎腰賠罪的將領，能率軍打仗嗎？

（作者為新北市民，軍退）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法