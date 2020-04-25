自由廣場》這個阿北，連嘴巴也不行了！

◎ 詹雨蒔

口罩實名制3.0近日上線，民眾購買口罩的管道除藥局、網購，又增加超商預購的第三種途徑。但台北市長柯文哲又不甘寂寞，再度出言批評，卻招來唐鳳親自「指正」。根據衛福部資料，四月二十二日超商預購開跑，結算到當晚八點，共計三十二萬多件，是三種口罩購買管道之首，其便利性不證自明。反觀北市口罩機出售量持續下降，不但必要性廣受質疑，甚至鬧出口罩販賣機議約流標，柯市長「毫無建樹的嘴上功夫」實應適可而止。

從疫情爆發以來，新聞圍繞著疫情動態與各式防疫政策，柯市長不再是「台北看天下」的媒體焦點，便時不時蹭一下疫情熱度耍嘴皮，檢視那些隻字片語實則建設性匱乏。從四月初口罩實名制2.0版上路，他質疑：「口罩最好是一天一個，一次可以買二十八片，難道我假日就不呼吸了？」未料被陳時中部長高EQ的回應：「一天一片很好，一天二片更好，隨時可以買、隨時可丟更好，但口罩是防疫物資…。」言下之意，柯市長一席話簡直是廢言，毫無意義。防疫物資應如何謹慎調度、觀察試行，柯市長非但無責插手，更別忘了自己曾在二月份大力批評過中央擴廠增設口罩製造機的政策，如今持續在口罩議題上發言，也不見具體建議。

中央推出口罩3.0，市長再度「柯Ｐ上身」，批評便利程度仍有進步空間。試問，口罩實名制二月六日上路以來，購買的方式從藥局排隊、網站及app預購到今天超商預購取貨，兩個多月來的推陳出新，政府跨部門高效率的協調以及民間合作，不就是為了讓民眾更便利、盡可能達到民眾需求而不斷努力的具體成果嗎？一句「仍待進步」的風涼話，並沒有凸顯柯市長的高度，只反映出其靠嘴皮刷存在感的乏味招數。而唐鳳政務委員在其臉書的回應，說明下一波訂購期民眾即可直接領貨同時續購，強調「所以是n+1趟，並不是2n趟。」更直接突破柯市長的邏輯不周。

建議柯市長，在全國上下戒慎恐懼對抗疫情的同時，謹記戒多言、戒輕言、戒狂言，回頭檢視北市的口罩機效益為市民「少說多做」，不要一再靠嘴皮刷存在感了。

（作者為政治工作者，嘉義市民）

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